台男做愛狂換姿勢致陰莖骨折　女醫生揭更驚人真相：對手原來是…

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在進行床上運動時乾柴烈火難免激烈，卻也容易發生憾事。一名台男因為做愛時太過興奮，不斷地變換姿勢，竟然被對方不小心壓斷命根子，送醫後一路滴血，且嚴重扭曲，正當兩人陷入慌張時，有一個女子突然衝進來，冷眼在旁看著一切，空氣突然一秒凝結。

台男激烈做愛致陰莖骨折　背後更驚人的真相連醫生都尷尬了…（點圖放大▼▼▼）

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急診科醫生田知學在《醫師好辣》分享個案，某次接到一對男女病患，內診一看驚見男子的命根子嚴重彎曲，且腫起來、包在血包裡面，還在滴血，在追問之下，女子才坦承兩人剛剛發生性行為，因為太興奮了所以就爬到男生身上，還不斷變換姿勢，沒想到命根子就這樣斷裂，男生則是因為驚慌過度，突然放聲大哭。

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眼看著男子崩潰痛哭、女子繼續在旁描述情況，此時又有另一名女子衝進布簾內，才知道這名女子竟是大老婆，但看到老公受傷，大老婆聽玩事發過程後反應相當淡定，現場氣氛瞬間降到冰點，田知學也趕緊逃離尷尬現場。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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