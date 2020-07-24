28歲女月經紊亂　性交後下體狂出血　醫生檢查驚揭：你是男的

月經遲遲不來，或從來沒來過，記得就醫找出原因！台灣一名28歲女子月經紊亂，但一直不以為意，最近因性交後下體出血就醫，但醫生檢查之下找不到其子宮，更發現原來是「男兒身」，令早已有穩定交往男友的她瞬間崩潰。

台灣一名28歲女子性交後下體出血就醫，經檢查下發現原來是「雄性素不敏感症候群患者」。（示意圖，資料圖片）

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該台女一直認定自己是女兒身，有來月經但時有時無，直至最近在性行為之後下體出血，因而到成大醫院接受檢查。結果發現她是少見的「雄性素不敏感症候群患者」，染色體檢查呈現「46XY」，即男性染色體，但由於她在胚胎發育期，對雄性激素不敏感，男性器官沒辦法發展完全。

成大醫院婦產部醫生余沛修表示，這類患者因下體沒有陰莖，反而有類似像陰唇的外觀，故被當成女生，而受雌激素影響，也會發展出胸部等第二性徵，但卻因沒有卵巢與子宮，就不會有月經。他指女子自以為有月經但不規律，可能是誤會了性行為後的出血情況。

余沛修亦指從胚胎時期就發育的睾丸，因沒有陰囊就不會下降到體外，可能藏在腹股溝或者是腹腔內，因此原本建議要進一步治療，切除體內殘存的睾丸，以免引發睾丸癌，但是台女卻沒有再就醫。

（東森新聞/聯合新聞網）

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