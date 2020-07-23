27歲武漢男常OT夜收工　宵夜食燒烤大餐　胃痛胃脹確診患末期胃癌

工作再繁忙都應該注意飲食，否則代價可能是性命！武漢一名27歲任職程式員的男子，經常要加班工作，兩年來幾乎晚晚10點下班後吃燒烤大餐當宵夜，甚至將燒烤食物當成主食，至今年上半年他不時胃部不適，進食後有噁心腹脹感覺。最近他受不住求醫，經診斷後得悉自己已患上末期胃癌。醫生指發病原因很大程度與不良飲食習慣及過量進食燒烤食物有關。

27歲的程式員近半年經常胃部不適，最近上腹部劇痛胃脹求醫，發現自己患了胃癌。（示意圖／資料圖片）

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27歲的林男住漢陽，當程式員的他兩年多前轉了一份新工，之後經常要加班，導致日常飲食極不規律。因為每晚他都9點或10點下班，工時長肚子餓，故下班後都會吃燒烤大餐但宵夜犒賞自己，甚至不時將燒烤食物當主食。

至今年上半年，林男經常胃部不適隱隱作痛，吃飯後會有噁心腹脹感覺，他原以為只是消化不良，自行買成藥來吃。然而，林男情況不停惡化，上腹痛到難以忍受，以往常常吃大餐的他都變得食慾不振，整個人愈來愈瘦。早前林男痛到再也受不住，終於趕到醫院檢查。

胃癌知多啲：

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醫生用胃鏡及腹部CT等檢查後，診斷林先生患了晚期胃癌，相信很大程度因為他長期飲食不良及大量進食燒烤食物。該院腫瘤科主治醫生何威華稱近年胃癌患者有年輕化趨勢，和不健康的飲食習慣有關，除了三餐不定時，常吃煙熏、燒烤、油炸食物都會令亞硝酸鹽等致癌物在體內積聚。何威華續稱，年輕人經常捱夜、壓力過大、飲食過量都會增加胃部負擔，誘引發發胃炎、胃潰瘍、胃息肉等，增加癌變的機率。

據香港衛生防護中心資料，胃癌在本港常見癌症中排第6位，2018年有687人因胃癌而死。而胃癌的成因至仍未完全明確，可能和年齡、吸煙飲酒、進食加工肉類製品等有關。