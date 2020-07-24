媳婦叔仔床上激吻　奶奶拿猥褻照威脅告性侵　結局逆轉是他設局

不是所有人都有完美婚姻，但假如走到離婚一步，也應循正當途徑。台灣資深傳媒人許聖梅最近在節目《震震有詞》分享個案，指一對夫妻婚後生活不和睦，丈夫多次要求離婚不成，最後竟聯同家人設局，趁妻子飲醉酒時讓胞弟與其拍下猥褻床照，事後脅逼女方賠償100萬台幣（約26萬港元），否則控告她性侵，沒料最後結局峰迴路轉，對簿公堂後揭發台妻被設局。

台灣資深傳媒人許聖梅在節目提及一名女子離婚時的可怕遭遇，該女子的夫家竟聯手設局，在她飲醉酒時讓叔仔上床，與其拍下猥褻床照，事後再拿來威脅賠償金。（YouTube「高點電視toptv」截圖）

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許聖梅在節目上表示，事件中的張姓女子婚後與丈夫的感情一直欠佳，但每天一早便會到夫家的檳榔攤幫忙看店，晚上再到大學上課進修，可惜奶奶不滿她經常外出，故要兒子離婚。不過，由於張女認為錯不在自己，多次拒絕丈夫的離婚要求。

在婚後3至4個月，丈夫假借相約唱卡拉OK，乘機灌醉妻子，回家後找來胞弟當「模特兒」拍攝猥褻床照。（電影《撒嬌女人最好命》劇照）

直至婚後3至4個月，丈夫突然向張女釋出善意，表示要帶她唱卡拉OK，慰勞她每天看店。張女不疑有他，未料唱K時卻被丈夫瘋狂灌酒，飲醉後由丈夫帶回家，倒頭大睡。最可怕的是，張女翌日剛睡醒，便見奶奶衝上門並拿着一張照片，指控她與叔仔有不正當關係；她仔細一看照片，竟是自己躺在床上親吻叔仔的猥褻床照。

許聖梅續指，奶奶當場要求張女賠償100萬台幣，否則告她性侵；張女後來因無力支付巨款，只好離家出走，但夫家沒有因此放過她，竟將事件對簿公堂，地檢署立案起訴，幸好關鍵證人叔仔最後良心發現，在庭上說出真相，承認是受母親和胞兄指使，充當「模特兒」與大嫂在床上摟摟抱抱。

眼見惡行敗露，張女的丈夫仍堅決否認參與事件，並推卸責任予母親，而當地司法部門則一同起訴2人。事已至此，張女才死心，同意與丈夫離婚。

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