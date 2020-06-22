渣男娶妻後偷食姨仔　外父感冇面怒極槍殺女婿　潛逃深山終落網

常言女兒是爸爸的前世情人，不少父親將愛女寵上天，絕不讓任何人欺負她。內地近日發生一宗家庭命案，一名花心男娶妻後，竟與老婆妹妹發展出婚外情，外父獲知事件，一怒之下以獵槍殺死女婿，再潛逃到深山暫避，最終在警方大規模搜捕下落網。

內地一名男子得知女婿與自己兩名女兒均有感情瓜葛，一怒之下以獵槍槍殺對方，潛逃50小時後落網。（搜狐新聞圖片）

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內地傳媒報道，黑龍江鄭姓男子的長女嫁予董姓男子為妻，不料作為外父的鄭男其後發現，女婿結婚僅半年便出軌，第三者更是其幼女、即女婿的姨仔！兩名女兒與女婿的感情糾纏不清，令鄭男非常憤怒，同時感到相當「冇面」，對女婿懷恨在心。

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本月13日傍晚約5時許，鄭男再次找女婿理論，兩人爭吵一輪，鄭男一怒之下拿出雙筒獵槍，向女婿頭部直接射殺致死。鄭男犯案後隨即逃到深山，警方接報後形容鄭男「很危險」，指他或持有武器，而且有較強的野外生存能力，遂發布10萬元人民幣（約11萬港元）懸賞通緝令，同時派員大規模搜山。

男子對犯案直認不違，又向警方交代殺人動機源於出軌事件。（搜狐新聞）

經過約50小時搜索，警方終在北疆鄉鐵帽山村附近找到鄭男，當場將其拘捕，並於現場檢獲一把證實為兇器的獵槍和6枚「12號槍彈」。案件正在調查中，警方指鄭男對殺害女婿的指控直認不諱，並交代了殺人動機源於出軌事件。

（新京報、搜狐新聞）

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