台灣製友你口罩網上抽籤　成人小童款$98/50個起　7.25晚截止登記

本港新冠肺炎第三波疫情爆發，市民對口罩需求有增無減。由台灣製造的康匠「友你口罩」香港代理Taiwan Masks Hong Kong推出新一輪開賣活動，提供成人小童平面及3D立體口罩款，由即時至今晚（25日）晚上23:59為止，可於網上登記抽籤，中籤者將獲電郵通知付款購買。

友你口罩包括成人及小童款，平面和3D口罩均有提供，原料全由台灣製造。（Taiwan Masks Hong Kong圖片）

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是次發售的口罩包括成人及小童款，平面和3D口罩均有提供，原料全由台灣製造，PFE、BFE及VFE均99%，平面款最平98元起，立體口罩則售128元，每盒50個裝。

按圖睇網上抽籤登記教學 ↓↓↓

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↓↓↓ 按圖各款口罩顏色+規格 ↓↓↓

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友你口罩購買詳情：

登記日期及時間：即時至7月25日晚上23:59截止！

地點：Taiwan Masks Hong Kong官網

數量：中籤者每款限買兩盒

抽籤結果公布時間：7月27日中午12點前

公布形式：中籤者將透過email收到通知中籤產品，在電郵中會有連結直達網店產品頁面，揀好數量，加入購物車，便可以付款。

（如未能在24小時內成功付款中籖者將會被取消購買）

發貨時段：分批發貨

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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