新冠肺炎｜日本餐廳奇招防疫　恐怖假人公仔陪坐食飯超驚嚇

新型冠狀病毒（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情持續肆虐，日本地區感染人數不斷上升，令當地民眾亦人心惶惶。有餐廳發現近日場面冷清，為了配合政府採取的防疫措施，不用隔板反而利用一堆假人公仔安插在不同位置，但客人一見到如此驚嚇的場面，即表示沒意欲吃飯，更稱感到尷尬，「好像有人一直看着我」。

東京一間中華料理店為了配合政府採取的防疫措施，利用一堆假人公仔安插在不同位置，埸面驚嚇。（月曜から夜ふかし片段截圖）

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東京一間中華料理店「麒麟菜館」最近成為網民熱討話題，當地媒體最近訪問餐廳負責人，指自疫情爆發以來，生意一落千丈，而且場面越見冷清，加上政府呼籲餐廳隔開客人座位，遂以具創意的方法防疫。

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餐廳負責人相當有心思找來10多個男女假人模特兒，又為他們穿上不同服裝並坐在不同位置，打算令餐廳氣氛變得熱鬧。不過來到的客人卻發現，每個假人的表情亦非常詭異，坐在旁邊更有種不寒而懍的感覺，令客人們感到無比的尷尬，更坦言好像有種奇異的眼光看着自己吃飯一樣。

網民亦笑言餐廳負責人的做法太創新，「是在趕客吧」、「快笑死了」、「吃飯也感到極尷尬」。

（日本テレビ）