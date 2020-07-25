韓女施CPR救老翁　專業舉動引救護員好奇　拋一句話悄悄離開

救人一命，勝造七級浮屠。韓國蔚山市一名70多歲的老翁日前在街頭暈倒，當時一名年輕女子上前急救，在救護員到場前的5分鐘不停進行心肺復甦，其後更冷靜地致電老翁親友，幫忙整理醫療用具。當救護員詢問其身份時，女子拋下一句「我是護士」，不求回報就離開。蔚山中部消防署事後希望找到女子答謝，但最終只收到對方來信，表示「作為醫護人員，這是理所當然的事情」，事件引來網民熱議，稱讚女子的善舉。

韓國蔚山市一名70多歲老翁日前在街頭暈倒命危，一名年輕女子上救急救做CPR，救回老翁一命。（YouTube「14F 일사에프」截圖）

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據韓媒報道，事發於上周六（18日）下午，一名70多歲伯伯在蔚山市城南洞暈倒，一名途經女子見狀即上前，臨危不亂地為伯伯檢查，並進行4至5分鐘的心肺復甦。救護車到場後，女子與救護員交待情況，便走到一旁，用伯伯的手機聯絡其親友。即使在伯伯送上救護車後，女子仍留在現場，幫忙整理插管等裝置，救護員於是詢問其身份，但她只回答「我是護士」，很快便悄悄離開。

女護士專業的一舉一動被救護車鏡頭拍下，但由於她沒有留下其他資訊，蔚山中部消防署無法答謝，故向傳媒表揚其善舉。不久，消防當局在周三（22日）收到該名護士來信，字裏行間都是對病人的關心。

女護士原在首爾一間醫院工作，上周六回蔚山老家時目擊伯伯昏迷的經過，稱「本能地就跑了過去」。她試圖找伯伯的脈搏不果，同時發現伯伯呼吸不正常，便立即進行心肺復甦。她表示，「作為醫護人員，這是理所當然的事情」，又提到過去工作時看過多名患者不治，眼見他們神志不清地離開家人，自己內心總是非常痛苦和沉重；得知伯伯目前情況穩定，也終於放下心頭大石。

女護士在信中感謝事發時協助報案的市民，以及趕到現場救護員，「幸好能幫他（伯伯）回到家人寶貴的懷抱」，又坦言不會忘記當天的「驚險瞬間」，將繼續以護士的角色照顧每一名患者。當局公開信件內容後，大批網民稱讚女護士專業、有愛心，並感謝醫護人員近月在新冠疫情中的辛勞。

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