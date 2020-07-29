盤點10個J字頭好聽英文名　有個更代表財富與顏值結合！

唔怕生壞命，最怕改壞名，英文名改得好聽，隨時讓人另眼相看！在美國長大的華裔英語達人「Mr Yang楊家成」，近日就在YouTube頻道分享10個用「J」字開頭的英文名字，再不只是Jason和曾經「風靡一時」的Jayden，而其中一個更是很多中外名人取用，堪稱財富與顏值的結合！

Mr Yang楊家成在YouTube頻道分享10個用「J」字開頭的英文名字。

英語達人「Mr Yang楊家成」不時在YouTube頻道教授趣味英語，其中一集就為大家介紹10個以「J」字開頭的英文名，適合不同性格的男生女生，又不會太過普通：

Jackson 陽光開朗的感覺，如中韓藝人王嘉爾，而馬雲亦是用簡稱「Jack」，名字可說是財富與顏值的結合。

02 Jackson帶來陽光開朗的感覺，如中韓藝人王嘉爾，而馬雲亦是用簡稱「Jack」，名字可說是財富與顏值的結合。

Jade 玉石的意思，而且聽上來有「娘Man」的感覺，很適合那種酷酷的女生。

Joshua 中文譯名是「約書亞」，聽起來都像很性感的男人。

Jasmine 有溫柔可愛的感覺，單詞就是茉莉花的意思。

James 經典的名字，很多名人取用，以廣東話來說「占士」亦很好聽。

Josie 夠特別，意想不到又意外地好聽的名字。

Jacob 結實健康的男生，亦可以演變成「Jake」。

Jemma 聽起來是很有魅力的女生。

Jacklyn 與Jaqueline同音，但拼法比較有現代感，有都市獨立女性的感覺。

Jeremy 只是簡單的好聽。