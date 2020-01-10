台老師幫學生改英文名　小女生話想叫「蕾依夠」搲晒頭　原來係…

台灣如今愈來愈重視國際化，許多小學開始推行雙語教育，是以每到開學時，教授英語課程的教師上課第一件事，就是幫小朋友取英文名字。有位英語教師在PTT分享課程趣事，他提到先前帶領小朋友取英文名字時，特別向他們聲明，如果已有英文名，或是喜歡、想要的名字，都要先跟老師講，若是不想取英文名也可以說。同時他也有心理準備，同個班級有2個Andy、3個Amy是家常便飯，還會出現奇妙的名字發音，但沒關係他經驗豐富絕對hold得住。

此時立刻有個小女生舉手，害羞地表示她有個想要很久的英文名字：

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「蕾依夠」？

沒想到第一個名字就被考倒！

連拼都拼不出來！

老師當然不肯服輸，繼續追問小女生：「是在哪裡聽到的？卡通嗎？」

結果意外引起全班大合唱……

（YouTube@Disney UK）

原來是Let it go啊！這是先選主題曲再考慮名字的概念嗎？

然而小孩子的想法就是這麼千奇百怪，網友笑翻之餘也開始分享自己遇過的有趣名字（按圖放大閱讀）▼▼▼

不過小女生心心念念的「蕾依夠」變成菜市場名「愛莎」（Elsa），有許多網友心疼她無法如願，認為老師無視孩子心願、不尊重她，意外引起一場論戰（按圖繼續看網友留言）▼▼▼

另一派網友則認為，名字很重要，小朋友不懂，大人就該幫忙把關，老師作法是正確的（按圖繼續閱讀）▼▼▼

原PO後續則澄清，當下有向小女生解釋蕾依夠的意思，她聽懂後也搖頭拒絕，沒有不尊重小孩意願的事。

《Let It Go》威力實在太強了，經過多年還是迷得小女生神魂顛倒，不知道去年年底的新神曲《Into The Unknown》會不會登上小朋友心中「想取的名定」排行榜呢？

原PO後續則澄清，當下有向小女生解釋蕾依夠的意思，她聽懂後也搖頭拒絕，沒有不尊重小孩意願的事。（PTT截圖）

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