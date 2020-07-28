歐洲蔬菜之王雅枝竹　當地人都唔知點食　旅法廚師教處理竅門

平日常看西廚飲食片或是去過歐洲旅遊的網民，都不難發現朝鮮薊（又名洋薊，香港愛稱雅枝竹）的蹤影，在香港亦能買到。日前，旅居法國的台灣廚師兼YouTuber「Chef Chouchou阿辰師」就專門拍片講解如何處理朝鮮薊，原來大小品種不同吃法都有分別，他還講解了不少處理的竅門，不過，他笑言處理起來真的很麻煩，如果可以還是到餐廳吃吧。

朝鮮薊是歐洲常見蔬菜，阿辰師拍片教如何處理。（「Chef Chouchou阿辰師」授權）

朝鮮薊是歐洲地中海沿岸，主要產自法國、西班牙、意大利等國家，擁有「蔬菜之皇」美譽，營養價值高價錢亦高，食用時只可吃花苞及花托。阿辰師稱朝鮮薊外型奇怪，在歐洲的超市和街市容易買到，但就連當地人很多都不知道要怎處理，很多時在高檔一點的餐廳才吃到，因品種不同有大有小，連吃法都不一樣，阿辰師買到大顆的產自法國北部的布列塔尼，小的產自南部的普羅旺斯。

阿辰師指根據「阿嫲的智慧」可以用鹽水防蔬菜氧化，但其實用檸檬水防氧化的效果更好，要先準備一盤。處理朝鮮薊要先剝掉外面花蕾部分，保留裏面的花苞，再用刀削掉表面纖維，避免把肉削掉，處理好的朝鮮薊可以生吃。

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而處理大顆的要先將莖摘掉，再把花蕾部分剝掉，再削掉表面纖維，然後從中間切開，用湯匙將裏面的毛挖掉，原本大大顆的朝鮮薊處理完個子很小。阿辰師笑言這種東西最好還是當在餐廳吃，因為處理起來很花時間。

阿辰師還教授了大小朝鮮薊的煮法。（「Chef Chouchou阿辰師」授權）

阿辰師還教授了大小朝鮮薊的吃法，大的要先用鹽水煮熟，然後可用豬油配上其他蔬菜一起煎。小的朝鮮薊可以配豬五花、紅蔥頭、羊高湯一起煮，大和小的朝鮮薊都可以用刀子檢查熟度，只要輕易切入去代表已熟。

【本文已獲YouTube頻道「Chef Chouchou阿辰師」授權】