韓網紅直播遭男子偷影裙底　逾800觀眾直擊　翻查CCTV人贓並獲

偷拍狂徒防不勝防，旁人多留意兩眼，或者就能阻止部份案件發生。韓國京畿道始興市日前發生網紅直播時被偷拍裙底事件，1名年輕男子趁對方在網吧打工時，用手機伸至其裙底拍照。惟事發過程被逾800名正在觀看直播的網民目擊，立即提醒網紅報警，偷拍男最終人贓並獲被捕。

韓國網紅直播主時遭年輕男子偷拍裙底，過程被拍下直播出街。（Afreeca TV影片截圖）

被偷拍的BJ金玉芬（音譯，BJ김옥분）是Afreeca TV的網絡主播，經常直播自己在網吧打工的情況，一邊工作一邊與粉絲互動聊天。上周五（24日），身穿黃色連身裙的金玉芬照常在京畿道始興市一間網吧直播，當身穿連短裙的她埋首整理電腦之際，有1名年約20多歲的男子經過，乘機用手機偷其裙底；由於她正背對該男子，故未有察覺被偷拍。

不過，當時觀看直播的800多名網民，卻全數成為偷拍事件的目擊證人，紛紛留言提醒。金玉芬知道後，遂上前質問該男子，惟對方堅決否認，更辯稱「我只是要找朋友才經過，妳誤會了」，她其後翻看網吧內的閉路電視片段，揭發男子確有偷拍；警方接報到場將偷拍男拘捕，翌日表示將會技術分析男子的手機，以調查有否觸犯其他罪行。

由於案發過程被清楚拍下，事件隨即被傳媒廣泛報道，有自稱是偷拍男朋友的網民留言，指控金玉芬「到處張揚事件」，甚至稱「妳寫成那樣也有問題吧」，並語帶威脅金玉芬：「這區內很小，妳有信心不會在街上遇到我嗎？」有關留言惹來其他網民炮轟。

部份網民批評金玉芬的衣著「惹人犯罪」，她反駁有關留言「讓人無語」，認為是倒過來怪責受害者。（Afreeca TV影片截圖）

部份網民指摘金玉芬的衣著「惹人犯罪」，她反駁：「所以是我穿衣服的錯？」 她解釋，自己主要職業為直播主，在網吧打工只是直播內容，故必定要注意服裝打扮，批評「那些留言卻說成是受害者的錯，真是讓人無語」；但她也表示，看到很多安慰她的留言，感謝網民的關心。