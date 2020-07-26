【乳頭有毒】札幌「乳房吧」爆感染群組　疑准客人吸吮乳頭變播毒

日本新冠肺炎疫情反彈，3星期內已急增1萬宗。北海道的札幌更爆出「乳房吧」（おっぱいパブ）娛樂場所集體感染，當中客人會與女性表演者有親密接觸，舔乳頭甚至接吻，導致多人受感染。

日本知名紅燈區薄野「夜の街」爆發感染群組，截至25日，當中涉及16間店家最少36人受感染。（google map圖片）

札幌夜店街「夜の街」爆發感染群組，截至25日，涉及16間店家最少36人受感染，當中70至80%患者更是在30歲以下。該區官員指，「年輕一代的活動比老年人多，如果家庭中有老年人，則可能受到感染。」而患者的緊密接觸者亦有人受感染，當局正追蹤400多人，當地官員表示，正繼續向娛樂場所的員工和顧客進行積極檢測。

有媒體解釋，「おっぱいパブ（乳房吧）」有別於一般歌舞表演俱樂部。示意圖，非當事人。（資料圖片）

據了解，導致疫情爆發的是有親密接觸服務的娛樂場所，就是「おっぱいパブ（乳房吧）」，日本媒體Zakzak解釋，一般大眾只是以為這些場所是歌舞表演俱樂部，但事實上這些場所和一般歌舞俱樂部最大的分別，是女性表演者和顧客的接觸更加緊密，他們可以提供特別服務，例如全身赤裸並讓男性吮吸乳房和接吻。報道指，「除非將乳頭完全消毒，否則之前的顧客舔過乳頭，或含在嘴裡，這就增加了經乳頭傳播新冠肺炎的可能性」。

有相關人士就透露，女性人員不可以頻繁用酒精對乳頭消毒，因為酒精有溶解性，乳頭會變乾，酒精對皮膚亦會造成強烈的刺激，但有店家表示徹底消毒之後會再營業。

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