生活百科｜屋企防盜防爆竊唔止靠重門深鎖　做足3重防線至夠穩陣

文：裝修佬 近日失業率高企，令世道不靖，盜賊橫行。家家戶戶都有可能成為盜賊目標，人人自危。不想整日都提心吊膽或者坐以待斃，多數人都會考慮加強家居防盜措施。究竟怎样才是一個完整的防盜系統和應該包括甚麼裝置呢？相信不少讀者心中也會有類似的問題。裝修學院家居保安科專家顧問Eric解釋怎樣才是一個完整的防盜系統。

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其實防盜系統可以看成是家居財物安全的防線，通常有以下3度防線：

第1度防線－外圍的實體結構防護措施，增加賊人進入單位的難度

「爆竊」, 是先「爆」，才有「竊」。第1度防線是要防爆。結構性防盜如窗花，鐵閘，門鎖，圍欄都是第1度防線。目的是增加賊人入侵的時間和難度，把他們摒諸門外或讓賊人知難而退。這防線通常都是裝修時做好，事後要安裝會較困難。

第2度防線－偵測入侵和匯報

第2度防線是偵測賊人的入侵和作出警報。如第一度防線被攻破，賊人便會從第1度防線的缺口進入屋內。這時，第2度防線會經過不同的感應器，偵測到賊人的入侵，然後作出通知及警報，包括觸發警鐘，通知家人或相關人仕，包括賊人，讓他知道他已被發現，令他盡快離開。取易不取難，警鐘絕對會對賊人起到極大的阻嚇作用，另找新目標。這一類系統如利用無線技術，可令安裝更簡單，甚至搬遷時可一起搬走，適合業主或租客。

閉路電視不會令入侵更困難，同時亦沒有警報功能，賊人亦可輕易避開鏡頭，所以對防止被爆或減小損失的效能是最低。（資料圖片）

第3度防線－事後搜証

CCTV（閉路電視）或IP Cam便是這一類。此防線的目的是最後希望把賊人的面貌和活動記錄下來，讓警方可以作為事後搜証，把壞人繩之於法和尋回失物。順帶一提，好多人會誤把此防線作為第1或2度防線。其實它不會令入侵更困難，同時亦沒有警報功能，賊人亦可輕易避開鏡頭，所以CCTV對防止被爆或減小損失的效能是最低。

從以上可見，一個比較完整的防盜系統應包括實體防盜裝置，偵測入侵裝置和搜証裝置。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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