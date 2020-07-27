慈雲山缺德住客亂掉口罩「播毒」　至少20個散落多層天井窗台

新冠肺炎第三波疫情襲港，慈雲山成為最初爆發及疫情最嚴重的地區之一。當大部分市民做好防疫之際，慈雲山慈華大廈竟有「慣犯」經常將用過的口罩拋出窗外，導致樓下住戶近天井的窗台盡是二手口罩，數量更多達20多個，令不少街坊怒轟「播毒」。

在新冠肺炎疫情下，重災區之一的慈雲山竟有缺德住客亂掉用過口罩出窗，引來其他住戶炮轟。（fb「慈雲山資訊交流」）

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慈雲山成為疫情重災區，涉事的慈華大廈亦曾出現確診個案，有住客日前於facebook群組「慈雲山資訊交流」發帖，指上周五（24日）接獲管理處通知，有人投訴其單位窗外有大量口罩，當樓主打開近天井的窗戶，才發現除了自己單位，上下層的窗台同樣有用過的口罩，目測超過20個。

樓主解釋，由於天井位一向有異味和多蚊，加上現時疫情嚴重，因此不會開窗。他指上周五發現事件後，翌日已提醒其他住戶切勿亂拋口罩，亦得知其他樓層的住戶將向管理處投訴，暫時未知會否有人跟進，其後發現大廈升降機貼出管理處告示，呼籲住戶不要將用過口罩掉出天井。

管理處在升降機貼出告示，呼籲住客切勿亂掉用過的口罩。（fb「慈雲山資訊交流」）

慘遭無品住客「播毒」，樓主直斥「唔怪得有確診人士」，又無奈指：「掃同唔掃都唔安全，掃落樓樓下死，攞入屋我死。」帖文一出，大批網民紛紛表示要找出元凶，最後根據不同樓層住戶的線索，估計涉事者居於12或13樓，並懷疑對方在樓層走廊棄置口罩後才入屋。

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