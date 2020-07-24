婆婆戴口罩街市買魚　將軍澳魚佬疑聽不清楚反諷驚死：要死就死啦

新冠肺炎第三波疫情未見受控，昨日確診人數更創單日新高錄得118宗，市民均外出大多戴好口罩做足防疫。不過一名將軍澳街坊昨晚發文大呻，指到街市買餸時，見到一名婆婆戴着口罩買魚，魚檔檔主疑未能清楚聽到她的說話，竟出言責罵，又嘲諷婆婆「驚死」。樓主看不過眼，代婆婆交代所需魚類，他更留意到檔主本身沒有戴好口罩，直斥其行為自私，引來該區街坊討論。

有網民指到將軍澳一街市買餸時遇上態度惡劣的魚檔檔主，因聽不清楚戴口罩的婆婆說話而出言嘲諷及責罵。圖為示意圖，非當事人。（資料圖片）

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鑑於疫情惡化，港府將「口罩令」加辣，強制市民在室內公眾地方、公共交通工具總站及轉乘處佩戴口罩，然而並非人人也願遵守。有網民昨晚於facebook群組「將軍澳主埸」發文大呻令他「好㷫」的經歷，指昨到該區尚德街市買餸時，看到一名戴口罩的婆婆正在魚檔買魚。

婆婆向檔主表示「要條細魚，唔該」，惟或因戴上口罩以致檔主聽不清楚，遂要求她重複，婆婆不以為然再說一次，沒料檔主竟突然責罵：「戴住個死人口罩就好心大聲啲啦！咁驚死，世界末日咩？要死就死啦！」

樓主指檔主本身的口罩「戴咗等如冇戴」，狠批對方自私。（示意圖，資料圖片）

聽到檔主惡劣的態度，樓主看不過眼，代婆婆交代所要的魚類，期間他留意到，檔主的口罩「帶咗等於冇帶，成個口都見到」，最終他幫完婆婆後並無光顧。樓主直指，檔主沒理由至今時今日仍不明白戴口罩的目的，「唔係驚唔驚死呀，係保護自己同時都保護人哋，唔該，唔好咁自私啦」。

帖文引來街坊討論，網民都為婆婆感不忿，狠批檔主欺負長者，「已經唔關戴唔戴口罩事，佢恰阿婆」、「好在有你幫忙，令婆婆冇咁難過！Thanks！老人家係 要嚟鍚㗎，無理由咁糟質佢哋啊」。

亦有街坊指出，曾目睹涉事街市部分檔主未有戴好口罩便處理食材，甚至在檔口吸煙，呼籲光顧前要留意，「街市好多工作人員都係個口罩戴咗等如冇戴，一直都係咁，最好方法就是唔幫襯，重要離開遠啲」、「我們也要說給家裏的老人家或家傭姐姐聽，若果去街市見到沒有戴口罩的小販，就不要幫襯」。

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