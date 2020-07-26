青衣大叔去診所唔戴口罩　當場發惡兼吐痰：頭先去飲茶都唔戴啦！

新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情在港擴散，巿民外出時刻戴口罩有助抗疫。但日前有市民在青衣目擊1名大叔在診內沒戴口罩兼發惡，當職員和旁人勸喻他戴回口罩時，阿叔竟反罵對方「寸嘴」，甚至胡亂吐痰，連串「播毒」行為引來網民炮轟。

有網民日前在青衣1間診所目擊1名大叔沒戴口罩，卻在診所發難、指罵旁人，甚至亂吐痰。（fb「香港突發事故報料區」）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

有網民上周一（20日）在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖，表示當天早上在青衣某診所目擊事發經過，當時1名大到診所求醫生，但卻沒有戴口罩，診所職員提醒他要戴口罩，旁邊候診的市民亦稱「再唔戴就報警」。惟大叔卻不停說「戴住嗰個政府口罩冇空氣……好焗好廢」，拒絕佩戴。

帖文續指，大叔一度在診所職員要求下戴上口罩，惟「叫完戴一下再除」，後來更與旁人互相指罵，大叔指摘旁人「後生就寸嘴」，表示自己到診所前還去飲茶，也沒有戴口罩。樓主透露，大叔發難期間，曾在場胡亂吐痰。

帖文很快引起網民熱議，許多人直斥大叔的舉動非常自私，「口罩都唔戴，仲使乜睇醫生」、「麻煩尊重自己尊重他人」、「後生就係寸嘴嘅話，咁佢一定係恃老賣老」。有人從照片認出涉事大叔，指對方1至2星期前曾到他經營的店舖詢問事情，同樣不停拉下口罩，「來來回回幾次都拉低返個口罩」，因此員工着他到店外再發問，「啲口水噴晒出嚟，佢又不停講好焗講唔到嘢」。

同場加映：【10句爆笑對白KO唔戴口罩人士】（01製圖）

+ 6 + 5 + 4