WFH改變生活　英國郊區住宅需求跑贏倫敦　同樣價位可買泳池別墅

文：Irene Lee 英國疫情持續緩和，首相約翰遜表示希望在今年的聖誕節，一切回復正常。然而，這場仍未完結的全球大流行，改寫了不少人的生活方式及心態，衣、食、住、行等範疇影響不一，英國房地產市場固然影響甚深，不少業內人士均在評估：封城之後，誰是市場上的「最大贏家」？

歐洲經濟受到疫情的嚴重形狀，英國地產市場亦因為Work from Home潮流而起了變化。(Toby Melville/ 路透社）

萊坊（Knight Frank）及英格蘭銀行（Bank of England）早前有分析指，英國樓價將因新冠肺炎以及封城措施而下跌，跌幅由5%至16%不等。不過，自從約翰遜宣布重啟物業市場後，根據Zoopla的數據，在市場重啟的一周內，英國各地的買家需求量激增88%。

不過，過往不少人的首選──倫敦，似乎不及以前般吃香。

一直以來，喜歡大城市生活的，在英國自然首選倫敦，生活便利、四通八達、每天車水馬龍，更重要是工作機會多、薪金冠絕整個英國，吸引不少高質素人才。

但在疫情期間，不少英國人過著在家工作（Work From Home）的生活，對遙距工作模式，由質疑、抗拒到接納、習慣，不少企業在過去數個月明白，在家工作不等於缺乏效率。當然，在家公司的這個「家」，條件也很重要。

在倫敦以外、專門銷售高檔次住宅的物業代理表示，自英國物業市場解封以來，查詢數目急增，甚至是不少行家入行以來的新高，這些非倫敦地區的叫價，同樣是有史以來最高，以過往五年平均水平高出50%以上。

這些非倫敦的物業之所以吃香，因為買家希望擁有更多的室外空間，最好是獨立屋，有個前後花園，反而鄰近車程或公路、方便通勤與否不再是最重要考慮，畢竟工作模式改變後，未來可能會減少前往市中心辦公室的次數，家居環境比交通條件來得更為重要。

加上，倫敦的樓在英國是出了名的昂貴。根據home.co.uk的數據，倫敦待售房屋平均價格為1,035,660英鎊（約1040萬港元）左右，當然是因為Zone 1 的豪宅而拉高平均水平，但如果以同樣的價錢，在Lincolnshire（林肯郡）的話，可以買到一棟連帶遊泳池的鄉間別墅，以及附近數英畝的土地。

工作模式改變後，未來可能會減少前往市中心辦公室的次數，家居環境比交通條件來得更為重要，為非倫敦地區發展帶來新景象。（GettyImages）

對首都倫敦熱情冷卻的同時，買家將眼光展望鄉郊地區，尤其是英國南部沿海地區的房產市場，成為大熱。Zoopla 數據顯示，倫敦查詢量下跌14％，位於英國東南部的Portsmouth（樸茨茅斯），房屋查詢量上升46%，同在東南部的Southampton（南安普敦）也上升了42%。

時常有準買家問到，是否應該投資在倫敦，或者，這個趨勢，可以帶來新的啟示。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）