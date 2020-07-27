數據證社會氣氛影響移民想法　BNO擴權後移民英國搜尋量反超台灣

香港過去一年受社會運動影響，「移民」成為香港人熱門討論話題之一，根據政府統計處於2月18日發布的人口數字，2018年底至2019年底有多達29,200名香港居民的淨移出，比上一年同期的20,400名大升四成。然而成日講移民，哪個國家最受港人歡迎？看看網民搜尋數據的熱度，或許可得知基本「民意」。

移民成為近年港人最常談論話題之一，不同國家有關移民的搜尋數據可反映「民意」。（資料圖片）

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自去年反修例運動開始，直至「港版國安法」推行，不少香港人都因社會氣氛、經濟環境等因素開始考慮移民。然而各國的移民政策及門檻不同，有意到外國生活的人下決定前均會「做足功課」，比較各種移民申請的要求和條件，因此看看不同國家有關移民的搜尋數據，或可知道港人熱門移民地區之選，及社會大事如何影響移民意願。

《香港01》記者整合Google Trends搜尋數據，發現「台灣移民」、「日本移民」、「英國移民」及「澳洲移民」4個關鍵字的搜尋熱度較一般國家為高，其餘關鍵字如「葡萄牙移民」、「加拿大移民」、「新西蘭移民」及「大灣區移民」等因熱度相對較低故不在比較之列。

2019年4個國家的移民資訊搜尋熱度：

從去年1月至今的數據可見，港人就移民的搜尋自去年6月起急升，4個地方的移民資訊搜尋熱度均於6月9至15日達到高峰，不難令人想到與當時剛爆發的反修例運動有關。相關數據於7月初回落，惟至元朗「721事件」及太子站「8.5全港大三罷」發生後均兩度反彈，至10月美國眾議院通過《香港人權與民主法案》及11月中大校園爆發激烈衝突時，有關移民的搜尋熱度亦再次上升。

踏入2020年，雖然受新冠肺炎疫情所影響，港人仍然關注移民資訊，尤其是2月初醫護罷工及2.29警方大規模拘捕壹傳媒創辦人黎智英、工黨副主席李卓人及民主黨前主席楊森時，4個地方的移民資訊搜尋熱度再次同時上升，可見港人移民的想法多次與政治及社會氣氛形成關係。

綜觀2019年至今年初，「台灣移民」的搜尋熱度幾乎一直領先，或許是與其移民門檻較低，以及生活環境與香港較接近有關，不過仔細看過去3個月的數據，便會發現搜尋熱度隨着國際關係發展出現變化。

2020年4個國家的移民資訊搜尋熱度：

本年5月中，DSE歷史科其中一題必答題問及考生「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引起一連串風波，事件曝光後，4個地方的移民搜尋熱度再次上升，其中以台灣升幅最為明顯。

至5月尾人大宣布訂立港版國安法，「台灣移民」的搜尋直線爆升；加上台灣6月中提出「香港人道援助關懷行動專案」，向港人提供就學、就業、移民等協助與必要照顧，令升幅於約兩星期後才與另外3個地方看齊。

4個地方的搜尋熱度於7月1日形勢出現明顯變化，一直帶頭的台灣遭英國超前，搜尋熱度直線上升，原因是當天英國首相約翰遜表示將向BNO持有人提供5年的居留許可，其後再定居一年即可申請入藉。數日後約翰遜發言人指英國已確認BNO持有人提供的協助，「英國移民」的搜尋熱度出現反彈，熱門度與台灣相若。

隨着英國宣布BNO擴權，澳洲於7月12日宣布，目前以簽證在澳洲居留的香港特區護照持有人在簽證到期後，可以申請永久居留權，令「澳洲移民」的搜尋熱度直線急升，超越另外3個地區，即使回落之後亦都亦台灣及英國相若。

申請Hong Kong BN(O) Visa需符合六大條件：

+ 6 + 5 + 4

總括而言，港人過去一年對移民的搜尋明顯增加，當中社會運動及政治氣氛有直接而重大的影響。加上國際關係不斷變化，不同地方的政策為港人提供移民誘因，令相關資訊的搜尋率有增無減，其中更以移民台灣為港人首選，其次的移民英國及移民澳洲亦在該兩個國家推出方便移民的措施後引起關注。