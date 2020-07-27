參觀裝修？日本藝術館疫情下搞「無作品展覽」　自然與建築的融合

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，日本東京確診數字連日上升，有藝術館特意在疫情期間舉辦另類展覽，場館並無展示任何藝術品，反而讓進場的客人能靜靜欣賞館內到外的環境，給人喘息而放鬆的空間。

位於東京的世田谷美術館在非常時期下舉辦名為「沒有作品的展覽」，全館沒有任何展品。（Twitter圖片）

+ 3 + 2

位於東京的世田谷美術館近日成為網民的熱討話題，因館方竟在這個非常時期下舉辦名為「沒有作品的展覽」，令人感到匪夷所思。原來當年負責設計藝術館的已故設計師內井昭藏希望把美術館當成生活空間、開放空間的美術館以及成為公園美術館。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

建築物本身有不少窗戶，在館內觀賞作品同時也能看到窗外公園風景，今次展覽目的就是讓入場的觀眾把焦點放在美術館本身，雖然少了藝術品，但亦可由外到內感受自然與建築的融合美。

有去參觀的網民表示當刻感到放鬆，「聽着自己的呼吸再望風景，是最佳享受」、「終於不用再感到逼迫的環境」、「在疫情下留了一個寫意的空間，很好」。亦有網民希望藝術館在疫情過後盡快回復正常。

（Twitter）

同場加映：中國最美圖書館天津現身

+ 9 + 8 + 7