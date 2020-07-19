新冠肺炎｜日本網紅超市偷吃剌身　盜竊被捕後確診　警員都受感染

日本新冠肺炎疫情持續，當地昨日（18日）新增664人確診，當中東京佔290宗，不過一些人仍然無視防疫的重要。日本Youtuber「原田將大」無戴口罩在愛知縣一間超市內直播，更直接拿起一盒魚生撕開保鮮紙進食，他其後因為盜竊罪被捕，更被驗出確診新冠肺炎，他的行為亦導致多接觸者和警員受到感染。

原田將大在超市直接拿起一盒魚生撕開保鮮紙進食。（twitter圖片）

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29歲的原田將大於11日曾到愛知縣一間超市直播，他全程沒有戴口罩，更走到賣魚生的區域直接拿起一盒魚生，撕開保鮮紙，用手當場食用，雖然他事後拿着空盒去付款，但該店家仍然認為他有盜竊之嫌而報警，原田將大其後被捕。

原田將大拿着空盒去付款，但該店家仍然認為他盜竊報警，原田將大其後被捕。（twitter圖片）

原田將大之後確診新冠肺炎，政府公布原田將大曾到訪多個旅遊勝地和餐廳，包括山口縣的笠戶島和防府天滿宮，並追蹤和原田將大有接觸的人士，為17人進行檢測，其中兩名接觸者確定受感染，其中1人曾與他一起吃飯，另1位則曾和他聊天。另外，原田將大曾被拘留在岡崎警察局，導致最少3名調查人員受到感染。

山口縣知事對事件表示關注，「我不敢相信原田竟然在不戴口罩的情況下，與多人頻繁接觸」，呼籲曾與原田將太接觸的人，立即聯繫衛生部門。

原田將大過去亦曾做過很多出位的事，如滋擾和多次擅自闖入、破壞其他網紅家。他的Youtube頻道現在已被停權，影片亦被下架。

同場加映：美國學者拆解9個關於新冠肺炎的迷思。

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