約翰遜染疫走過鬼門關叫英國人減肥抗疫　已減14磅：我以前太肥

英國首相約翰遜從政以來大多以肥胖體型示人，不過曾感染新冠肺炎的他日前在Twitter上載一條影片，想以身作則呼籲國民齊齊減肥。約翰遜在影片承認「我以前太肥了」，自4月染疫到康復以來已經減了14磅，表示超重會增加染疫後的死亡率，當局亦於同日公布國民減肥計劃。不過由約翰遜帶頭減肥，馬上有人翻出他曾說過最愛吃大盤英式香腸，而且外媒更嘗試在記者會追問其體重，然而首相府發言人卻表示拒絕回應，表示手頭上沒有相關資料。

約翰遜笑言自己過去太肥，染疫後才知道對身體的影響。（「BorisJohnson」Twitter影片截圖）

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撐過新冠肺炎的英國首相約翰遜，他27日在Twitter呼籲國民幫幫手減肥。影片中他帶着愛犬Dilyn「快步」走過草地，提到自4月份染疫後入住倫敦醫院的ICU以來，已經輕了14磅。他說自己多年來一直想減肥，但和很多人一樣減得很掙扎，但染疫康復後，自己的生活愈來愈健康，現在他經常和Dilyn慢跑，放狗之餘順便運動。

回想住ICU的日子，約翰遜稱病得很辛苦，因為自己嚴重超重，「我得5呎10，你都知啦，我以前太肥」，但言談間無透露自己現時體重。他指英國抗疫幾個月以來，發現超重會增加新冠肺炎患者死亡風險，因為過多的脂肪會對心臟、肺、肝等器官帶來壞影響。這說法基於英國公共衛生部門早前發表的研究，指有證據表明超重的人患上新冠肺炎後，需入院甚或者死亡的風險較一般人高。

約翰遜早前會見美國國務卿蓬佩奥，有比較下約翰遜好像真的瘦了。（資料圖片）

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同樣在周一（27日），英政府公布一系列全民減肥計劃，包括禁止在晚上9點前播出高脂、高糖、高鹽等垃圾食物廣告，又終止了垃圾食物買一送一優惠，規定大型餐廳要將食品卡路里列明，還提倡一眾打工仔最好踩單車上班。

國民肥胖是英國長久以來的問題，英國公共衛生部門資料，英國有逾6成的成年人超重。英媒引述政府數據，8%進入ICU的新冠肺炎重症病人都有病態肥胖問題。

除抗疫上的需要，英國衛生大臣Matt Hancock在報章承認，如果每個國民減5磅，就可以為國民保健署（NHS）在未來5年節省約1億鎊，減輕壓力。

不過，英國的時事評論員對約翰遜提倡全民減肥感驚訝，因為他就任首相前，曾發表過文章批評時任政府健康管理政治過度干擾國民，2019年競逐保守黨黨魁時，曾形容對高糖、高鹽、高脂食品徵稅是「罪惡稅」。有網民批評政府已經重新開放了酒吧，但卻關閉體育館，缺少運動場地，而且約翰遜本人曾大談最喜歡吃一大盤英式香腸。

有趣的是，外媒一直想知道約翰遜實際體重，他本人更笑言希望記者們要密切關注自己的腰圍，但首相府發言人一直拒絕回答到底他有多重，《華盛頓郵報》曾為此致電唐寧街10號，但發言人繼續拒絕回應。

（綜合）