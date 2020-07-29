33歲爆肌網紅花9千萬台幣買豪宅　超高科技室內設計暗藏25大功能

台灣網紅CEO森田年僅33歲，靠著創業成功累積的資產，買下大直7千多萬元（台幣、下同）的豪宅，加上重新裝潢和加裝智慧中控系統，總價約達9千萬元。雖然有首購族優惠，他每月仍須繳25萬元房貸，長達20年。已經在商業上取得成功的森田完全不怕，眼光放至未來，還想再買棟景觀別墅。

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白手起家的森田因為抓住網紅經濟，不靠父母或投機方式，打拼多年後發家致富。和時下的年輕族群一樣，他本來根本不敢想像有能力買房，在工作的過程中也是從小雅房住起。直到2年前他評估自身經濟條件成熟，加上被友人詐財，才興起買房念頭。他本來期待住在鬧區，因緣際會下看到大直的物件，靠山親近大自然的環境令他改觀，僅花了一周就順利成交。

他的家中內裝充滿個人風格，在「科技宅」的定位下，包括燈光、音樂和窗簾等都能一指操控，多達25種情境模式可隨心變換。森田坦言有生活潔癖，掃地機器人天天運作，家中至少有10罐消毒水。因為工作需要，他服飾、配件、美妝品極多，光是搬家就叫了4台車，花了快10萬元才搞定。但因收納設計精良，新家就像樣品屋般整潔。

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因為媽媽是插花老師，森田在耳濡目染下學會運用花藝改變居家氛圍。嚴格的父親則是為他建立起「吸引力法則」觀念，成為他現在成功的推手。森田坦言小時候非常討厭爸爸，第一志願就是「離家出走」。但現在他對父親充滿感謝，憑藉正確的觀念讓他有了截然不同的人生。

森田強調，人生中的第一間房真的很重要，不要只著眼在可怕的房貸，未來賺錢的模式隨時都可能變化。「只要換個心念就會不一樣，我也跟公司團隊說，不同位置就有不同責任，壓力跟收入一定也不同。」他已經是成功者的思維模式，甚至開始構築下一間房屋藍圖，希望能在景觀別墅中招待三五好友，有信心可以逐步實現夢想。

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