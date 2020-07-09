【台灣買樓】有露台竟是伏？低層苦主揭5大缺點：買咗你一定後悔

有台灣人煩惱，買房子的話，到底要選有露台的戶型還是沒露台，「兩個都在低樓層，面向差不多，這樣我要怎麼選？」網友紛紛曝光低樓層露台戶的致命傷，有過來人也在PTT分享5大缺點，以自身經驗開勸「千萬不要買！」

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有鄉民6月中時曾發文請益「低樓層露台戶需注意什麼？」說他看到有建商推出2樓露台戶，價格沒有想像中貴，讓他不禁就心動了，也列出幾點露台可能會有的問題，包括「丟垃圾、小飛俠、安全性、日曬雨淋」等等，「除此之外買露台還有什麼需要考慮的呢？」

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事隔近一個月，就有過來人回文指出，「我住過2樓的露台戶加面中庭的格局，缺點一個一個跟你分享」，接著列出5項缺點：（點圖放大▼▼▼）

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最後這位苦主也下結論，「千萬不要買，你一定後悔，住一年就跑了。」看到貼文後，其他人紛紛大推，「推真實的分享！感覺低樓層很慘，低樓層露台戶更是慘中之慘，難怪我們社區二樓露台戶常常叫叫叫，而且一定出來選社區管委會啊」、「低樓層又有露台就是悲劇」、「垃圾還算好的，遇到跳下來那種才真的衰。」

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