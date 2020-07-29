教你讀懂柴犬身體語言　飛機耳唔一定等如Happy　亂摸隨時出事

日本人真的把柴犬保護得很好，每一隻簡直都是差不多的出廠設置，笑起來超治愈、固執起來能起到主人爆炸，連迎接主人回家的方式，也是全球統一的！

下班回家一打開門，家裡的柴犬就十分開心迎上來，用全球通用方式：瞇瞇眼、飛機耳加上治癒笑容！胖胖的柴犬跑不動，會用比較溫和的方式迎接主人。白柴眼睛瞇得都看不見，尾巴搖到飛起，不知道的還以為幾年沒見，其實只是主人出門上班半天回家而已！還幫主人叼好拖鞋，這樣暖心的柴去哪裡找！

瘦削的柴犬行動敏捷，迎接方式比較激烈。腿到用時方恨短，我怎麼跟哥基一樣，怎麼都跳不出這個圍欄呢！要不是有圍欄隔著，牠們一定衝出來把主人撲倒。不少柴犬在主人回家後還會抽風狂奔，用風一般的速度抗議：好開心鏟屎的回來了！你怎麼出門這麼久，快來陪我玩！

飛機耳、瞇瞇眼，甚至有些會發出「嚶嚶嚶」小奶音，你們柴犬迎接主人的動作是全世界統一的嗎？

總像在微笑 但真的代表開心嗎？教你讀懂柴犬的身體語言（點圖繼續閱讀）：

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