九巴3總站放座椅供食飯　實惠免費借1000摺櫈　網民：香港人有愛

食肆全日禁堂食昨日開始生效，大批戶外工作的人士只有在巴士站、路邊等席地而坐食飯，看到這個畫面令不少人心酸。為了讓一些戶外工作的打工仔可以更舒服地進食，九巴會在3個巴士總站劃出特別位置，放置椅子讓人可以除下口罩食飯，任何人都可以使用；另外，實惠亦表示於午膳時間借出1000張摺櫈，讓戶外工作者「坐低食餐安樂飯」。

九巴會在3個車站劃出特別位置，放置椅子讓人可以除下口罩食飯。（九巴fb圖片）

九巴在facebook表示，其實「巴士車廂」、「巴士轉乘處」和「巴士總站」都屬於巴士領域，乘客無論在公眾場所或巴士領域，都必須要戴口罩，不過「九巴仔碌咗碌Facebook，見到落住大雨，但又有好多人周圍坐低食飯，見到都令人擔心」，因此想令大家食飯食得輕鬆啲，將在3個有蓋巴士總站劃出一個特別位置，擺設椅子讓人可以除下口罩食飯，任何人都可以使用，而凳同凳之間會保持1.5米安全距離。

九巴設有特別位置的3個地點，包括佐敦（西九龍站）巴士總站、屯門站總站、大圍站總站，設置的日期由今日起（30/7)直至另行通知，時間為中午12時至下午2時30分。

實惠亦在表示，全港18區的分店將於午膳時間無條件借出摺櫈。（實惠fb圖片）

實惠亦在facebook發帖表示，全港18區的分店將於午膳時間借出摺櫈，他們希望摺櫈代表他們的關懷，為戶外工作人士略解燃眉之急，令他們「可以坐低食餐安樂飯」。實惠指，已安排1000張摺櫈可免費借出，每張借出過的摺櫈都會進行徹底消毒，希望有需要的人士可放心使用。

網民大讚兩間企業的「借凳」行動，讚揚他們是良心企業及感謝他們的貼心，「感謝『實惠』的愛心，也希望使用者用後能自律的歸還店家，現在唯有靠民間力量互相幫助自救」、「多謝你們為香港人付出嘅心意」、「香港人有愛」。

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