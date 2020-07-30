港牌口罩Gimans Care 推超靚新色　三防Level 3成人小童現貨發售

新冠肺炎疫情持續，口罩亦愈出愈多色彩。香港品牌Gimans Care正現貨推出新色口罩，包括夏日綠及櫻桃紅，規格亦升級至ASTM Level 3，售價為158元50個，另還有其餘5色成人口罩，以及各色中童小童口罩。

Gimans Care現貨推出新色口罩，包括夏日綠及櫻桃紅。（Gimans Care圖片）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

Gimans Care在facebook公布消息，由昨晚（29日）起於網站開售新推出的夏日綠及櫻桃紅2色成人口罩，另外亦有白色、薰衣草，蜜柑橙，玫瑰粉紅，檸檬黃5色供選購，成人口罩售價一律為158元50個，約下星期三出貨，可選擇順豐到付或到店自取。所有口罩均為中國無錫工廠生產，規格達ASTM Level 3，BFE、PFE、VFE均逾99%。

↓↓↓ 按圖睇各口罩款式及規格 ↓↓↓

+ 3 + 2

Gimans Care口罩發售詳情：

時間：即時起

地點：Gimans Care網站

口罩款式：

summer green 夏日綠 成人 17.5cm 50片 $158

magenta 櫻桃紅 成人 17.5cm 50 片 $158

另外可加訂:

成人白色，薰衣草，蜜柑橙，玫瑰粉紅，檸檬黃

中童白色

小童白色，薰衣草，蜜柑橙，玫瑰粉紅

發售時間：預計5/8

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假

+ 7 + 6 + 5