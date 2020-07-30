不滿抗疫措施　批隔離營情況惡劣　FedEx工會請求暫停香港業務

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，航空運作大受影響，代表美國聯邦快遞（FedEx）機師的工會民航飛行員協會（ALPA）通過決議案，要求公司基於疫情暫時停止香港業務，以保障公司的機師。協會的聲明提到，香港政府對機師採取更嚴厲的檢疫措施令其面臨「無法接受的情況」，同時協會認為對於在港確診的患者，政府提供的醫療設備不足，隔離營的環境亦「極之困難」，令人難以接受。

聯邦快遞（FedEx）工會要求公司暫停香港站的營運。（資料圖片）

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民航飛行員協會下的美國聯邦快遞分組（FedEx ALPA）於本月23日通過該個決議案，FedEx ALPA的首席執行委員會主席蔡司（Dave Chase）在聲明中提及，「近日香港政府頒令有關新冠肺炎的檢測措施創造了機師們無可接受的情況」。

協會的聲明指出，如果機師被檢測到對病毒呈陽性反應，須要進入政府指定的醫院就醫，「同一間病房可以有多達5名病人，而且共同使用1個廁所」。協會表示早前有3名聯邦快遞的機師雖然沒有病徵，但因為對新冠肺炎病毒呈陽性反應，於是被要求住院至少10天，另外有幾位對病毒呈陰性反應的機師，就因為與呈陽性反應的人有親密接觸而被送進「環境極度困難」的政府隔離營。

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根據外媒報道，美國聯邦快遞公司就香港的經營情況指出，員工的安全及福祉是最重要的，公司會配合香港政府的防疫措施，並支持需要接受治療或隔離的機組人員，然而亞太區的營運對於公司的全球網絡十分重要，感激員工在艱難情況下仍然保持全球物流鏈的運作。

蔡司強調，對於正身在香港的機師，公司管理層需要做更多以改善他們的處境，他指他們正與公司管理層溝通，希望可以保障在香港服務的機師的健康、安全及福祉，「每天都有機組人員被迫活在這些環境之中，這是令人難以接受的」。

（Memphis Business Journal）

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