新冠肺炎｜日本報紙30年前神預測　準確透露2020年疫症全球大流行

新冠肺炎仍在全球肆虐，最近有日本網民在Twitter上載相片，指一份1990年出版的報紙中竟有一則「神預言」報道，是關於世界衛生組織預測出今年爆發疫症，而且更提示將有全球一半人口染疫，令網民驚嘆不可思議。

於1990年5月2日出版的《岐阜新聞朝刊》，當中有一文章標題為「2020年，一半人會染上傳染病」。 （Twitter圖片）

根據該份1990年5月2日出版的《岐阜新聞朝刊》，當中有一文章標題為「2020年，一半人會染上傳染病」。文中指出，世衛（WHO）出版了一份關於預測全球暖化影響人類健康的報告，認為全球暖化會令傳染病在全球大爆發，並擔憂將會有超過一半的世界人口染病。同時報告首次指出臭氧層的破壞有機會導致降低人類免疫力的可能性。

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雖然文章並非直接指明今年的新冠肺炎疫情，疫情爆發的細節都有所出入，但當中的重要字眼如「2020年」、「傳染病」、「免疫力下降」等已令網民不禁聯想現時席捲全球的疫症。報告又提及熱浪來襲而導致死者激增、海平面上升的大洪水也為全球暖化敲響了警號，因此這份報告可謂十分有說服力的預測。

據資料顯示，目前日本的確診人數逾3萬人，死亡人數逾千人，當地疫情近日亦有回溫跡象。而現時全球感染疫症的人數逾1700萬，雖然遠不及世界半數人口，但感染範圍已覆蓋多個國家。

據資料顯示，目前日本的確診人數逾3萬人，死亡人數逾千人。 （Twitter圖片）

不少網民高呼預測神準，「不管怎樣，我就是信了」、「天啊，連年份都對上了」、「它的內容確實沒錯，就算沒有疫症，全球暖化確是影響不同生命」。

（Twitter）

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