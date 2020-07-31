內地男亂泊車反狂毆保安半個鐘　被勸阻叫囂：我爸是公安局副局長

人類總是重複同樣的錯誤！內地不時有人犯罪後搬出老爸的顯赫來頭，總是以為「撻朵」就可逃過刑責，但結局往往不如其計算。廣西1名楊姓男子日前凌晨隨意泊車被保安員勸阻，他竟然氣得暴打保安，拳打腳踢了足足半個小時，其間有人前來勸阻，他還叫囂說：「我爸是公安局副局長！」叫對方別多事，否則「搞死你」。 事後警方稱楊男的父親是警察，但不是副局長，會就事件作調解。網民隨即聯想到「我爸是李剛」事件，「李剛也是公安局副局長」，又有人質疑為何打人僅僅是調解就算。南寧公安分局今日（31日）發聲明，強調楊男父親僅是「普通民警」，而楊男將被處以行政拘留10天，並會再調查案件。

楊男因泊車問題暴怒，當場狂毆保安員。（CCTV畫面）

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事件發生於本月28日凌晨3時，姓方保安員要求楊男將車停泊到泊車區內，當時發現楊男滿身酒氣，喝罵：「你這個臭保安，你針對我啊！」又稱自己「很有背景」，隨即施以暴力，將他按在地上拳打腳踢。

從現場監控鏡頭畫面可見，楊男疑正用電話拍攝姓方保安員的樣子及抓住其膊頭，保安員出手反抗，拍開楊男的手，楊男呆了1秒後電話才掉地，之後他整個人飛撲向保安員，又壓對方在地上不停襲擊其頭部，保安員無法掙脫又捱踢，隨後體力不支躺在地上。這時1名身穿白衣的男途人上前勸架，並查看保安員情況，楊男才慢慢走開。

保安員拿出電話想求救時，楊男又走回頭一腳踩到其的頭上，再推他到車門旁狂踢狂毆，白衣途人想拉都拉不住，楊男在公安快要到場時才肯收手，保安員已被毆到多處受傷。

保安員表示，當時只是叫楊男把車泊好。（微博影片截圖）

曾勸架的白衣男途人鄭先生稱，楊男當時聲稱他爸是南寧市南湖公安分局的某某某局長，又恐嚇說「要搞死我」。鄭先生形容楊男對保安員下手非常狠。之後保安和楊男都被帶回派出所，惟保安發現楊男很快就被接走，又指看得出楊男與他爸跟派出所的警察互相認識。

內媒記者就案件到該公安局了解，公安稱該分局內沒有姓楊的副局長，打人男的父親楊某的確是警察，但只擔任過大隊的領導職務，目前正等待退休。公安又稱打人男當晚是被帶去驗傷，而警方將安排雙方進行調解。

南寧公安分局發聲明，聲楊男父親只是普通民警，案件仍在調查中。（聲明截圖）

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事件受到網民廣泛關注後，南寧公安分局今日（31日）發聲明，稱28日凌晨接到打鬥通報，30歲任職於二手車銷售公司的楊某杰，與57歲保安方某勤因停車糾紛起衝突，楊男因而毆打方男，但事後雙方均提出有受傷，要求送院，隔天再調查。目前打人的楊男被處行政拘留10天及罰款500元（人民幣），案件仍在辦理。聲明又指楊男父親是分局的普通民警，已有相關部門介入調查，會公正執法。

事件引起許多網民的不滿，認為保安由頭到尾都在捱打，從一開始就不應調解處理，「你看他目中無人、目無法紀的囂張樣」，怎看都是傷害罪，「扇老師耳光那男子一年半，毆打他人居然是調解？」。又有人提醒楊男，「上一個吼『我爸是李剛』的怎麼樣了？」

（綜合）