央視節目踢爆內地Burger King用過期麵包　公司坦承：管理有失誤

來自美國的快餐連鎖店「漢堡王」（Burger King）周四（16日）晚在央視特備節目「3.15晚會」上，被揭發用過期麵包製作漢堡包，且恣意更改雞扒的保質期限；漢堡王中國隨即發表道歉聲明，承認管理失誤，辜負消費者信任，將全力配合政府部門調查。

央視節目「3.15晚會」一直以揭露各種消費安全問題來維護民眾利益，自1991年起每年固定於世界消費者日3月15日晚上播出，但今年受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響而延後播放。節目製作組表示，早前接獲舉報指漢堡王食品製作標準存在嚴重問題，於是派記者深入調查。

在南昌市紅谷灘天虹分店，記者發現在製作漢堡包的過程中，當值經理一旦發現麵包到期，會很自然地吩咐員工更換標籤，員工隨後撕掉舊標籤換上新的；翌日，該批過了保質期的麵包被陸續拿出來製作漢堡包出售，即使在夏天食物容易變質，有關分店仍是隨意更換保質期標籤。

+ 7 + 6 + 5

漢堡王中國成立調查小組跟進

記者到南昌市其它幾間漢堡王分店進行調查，發現南昌王府井店的員工除了更改過期麵包的保質期標籤，對過期的南美風味雞扒亦採同一做法。據南昌市漢堡王王府井購物中心分店員工透露：「有一次發霉了，是因為麵包放太久了。」南昌市漢堡王銅鑼灣店店長更謂：「總部也知道。」在南昌市外賣平台上也有不少食客投訴，認為漢堡王的食材不新鮮、漢堡份量不足，甚至有人聲稱進食後肚瀉。

漢堡王中國發表聲明稱對事件非常重視，承諾立即成立調查小組跟進，而報道中提及的江西南昌加盟店，其行為與企業宗旨嚴重背離，承認是管理失誤，辜負消費者的信任，對此深表歉意。

不少網民留言狠批，「只有江西南昌嗎？不應該是全國都檢查嗎？南昌報道問題了才查？其他城市都很安全？」、「不說別的，每次去漢堡王服務員的態度，都讓我覺得我去消費是給他添麻煩了」、「好好規範一下加盟商吧，別把自己招牌弄沒了」。