武術大師拎毛筆擂台迎戰4壯漢　尖叫一揮秒殺　內地武協嬲爆譴責

內地近年出現不少「武術大師」，但他們相繼被「打爆」的消息，令中國武術協會要求習武者不可再自封大師及參加不符規格的比武。不過，山東臨沂近日舉行了一場「沂蒙傳奇武術擂臺爭霸賽」，傳出一條影片，只見一名「大師」手持毛筆，尖叫着揮筆打倒4名壯漢，隨即引起熱議。當地的武協更發聲明譴責，甚至公安部門都會作調查。然而，許多網民都認出這名「大師」何維越，是一名專門拍攝諷刺影片的喜劇演員，大呼：「怎麼連友軍都不認識了？」

「大師維越」在影片中用毛筆迎戰4名壯漢。（微博影片截圖）

+ 9 + 8 + 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

近日，山東臨沂舉行了一場「沂蒙傳奇武術擂臺爭霸賽」，賽事方更事前發布一段由「大師維越」拍的宣傳片，稱會為武術愛好帶來精彩武術表演。身穿白袍拿着毛筆的何維越，每次攻擊都會先發出尖叫聲再揮動毛筆，包圍他的4名壯漢接連倒下，即使未有碰倒都「嚇倒」，「大師」之後拿着毛筆「點」了1個壯漢一下，對方又應聲倒下。而背景中的多名裁判有不少在滑手機，甚至有人是在拍片，更有人笑了出聲。

內地近年出現不少所謂「武術大師」，利用誇張效果引人注目，引來過往內地綜合格鬥教練徐曉冬的挑戰，之後中國武術協會發表倡議書，要求習武之人不得隨意自創門派及自封大師掌門，更不可參加不規範賽事。故影片上載後就有人大罵：「比出了武術的氣勢，踐踏了大師的名號，侮辱了群眾的智商。」有些自稱是現場觀眾的網民透露，影片中「並非正式比賽」，只是一個表演環節，主辦方想藉此諷刺那些「武術大師」。

「大師維越」事前拍宣傳片稱會滿足武移愛好者。（微博影片截圖）

臨沂市武術運動協會日前更發出聲明，點名「沂蒙傳奇武術擂臺爭霸賽」嚴重損害當地武術界的聲譽，「行惡意炒作、非法牟利之實」，而且比賽沒有經臨沂市政府的批准，不符國家體育總局武術中心、中國武術協會關於武術搏擊類的要求，是違規作賽。協會又稱他們和公安等部門在賽前已聯絡主辦方，對方當時承諾取消，未料最終如常舉行，公安部門會進一步調查。

不過，有多名網民都指出，這名「武術大師」何維越其實是一名專門拍攝諷刺影片的喜劇演員，「這個是諷刺來着，怎麼連友軍都不認識了？」甚至只要認真睇片，就知道他們又笑又拍片的，根本不會是認真作賽。網民稱何維越平會在日影片平台上載模仿影片，揶揄一些內地的誇張藝文現象，而且大家留意影片，「裁判都笑了」。翻查資料，他曾表演過搞笑書法，像瘋子一樣亂寫，諷刺那些的當代「丑書大師」。但也有網民點出重點，「就是因為諷刺所以有關部門介入了」。

（綜合）