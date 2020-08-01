寵物鴨仔飛擒大咬搶食生菜　急急腳邊走邊走食主人都無符

家有寵物如有一寶，日本有網民近日於Twitter上載片段，表示餵飼寵物鴨吃生菜時，原想牠一小口一小口地吃，但鴨子卻突然一口搶走整塊生菜，更在家中邊吃邊跑，不肯讓主人捉住，更「密密啄」一下子就把生菜全吃掉，場面爆笑又可愛。

主人有次在餵飼Poma吃生菜，本來牠一邊跳起一邊小口地吃生菜。（Twitter片段截圖）

該主人最近於Twitter上分享鴨子Poma的萌爆片段，表示有次在餵飼Poma吃生菜，本來讓牠一邊跳起，一邊小口地咬生菜，但可能太肚餓的關係，Poma竟一口搶走主人手上的整塊生菜，然後轉就逃，在家中四處跑，密密地啄食生菜，令主人哭笑不得。

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最後得意洋洋的Poma一下子把生菜吃完，片段上載僅3天已有逾200萬次觀看，不少網民亦笑言牠頑皮得可愛，「牠應該是很肚餓吧」、「很可愛呢」、「活潑的鴨子」。

（Twitter）

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