照鏡係型男美女　影相卻樣衰10倍？背後原來關心理學事

大家在照鏡時，會否覺得與照片中的自己不一樣，甚至認為鏡中的自己「略勝一籌」？但原來這背後牽涉心理學的概念。台灣一個YouTube頻道曾為此現象製作短片，解釋人們為何對鏡中的自己較有好感，並指出到底哪一個才是我們真實的樣貌。

台灣YouTube頻道「維思維WeisWay」拍片講解為何鏡中的自己比照片好看。

YouTube頻道「維思維WeisWay」的影片多以科學和生活小知識為主，在去年底就曾推出有影片，講解「為什麼鏡子裡的你比照片好看？」影片指出，這種感覺其實與心理學的「重複曝光效應」（或「熟悉定律」）有關，當人對某事物愈熟悉，便愈會產生好感，再加上鏡子左右顛倒的效果；因此大家早已習慣看到自己左右顛倒的樣貌，卻對照片中的自己感到陌生，並且自然地認為較醜陋。

另外，人在照鏡時還會受「凍臉效應」的影響，動態的臉相較靜態的臉好看，人們觀察動態事物時注意力亦較低，大腦會自動忽略部分資料，包括臉上的瑕疵；相反，對於靜態的照片，人們較容易看到皺紋、黑斑等皮膚問題。

不過，這並不代表照片中的自己才是最真實的樣貌，因為影相本身也會導致相中人變醜，「維思維WeisWay」在影片中便談到鏡頭、角度等因素，如何使人在照片中頓時變成另一個人。

【本文已獲「維思維WeisWay」頻道授權。】