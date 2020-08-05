女生死後持續向男友發訊息　揭秘Reddit論壇回魂事件　真相極驚嚇

拍拖多年的女友驟然逝世，換作誰人都會傷心。不過若她死後還在facebook持續發訊息，你又會否受得了這種驚嚇？以分享懸案聞名的YouTuber「小烏」早前提及的男事主正正有以上經歷，並在最後發現一切可能不是單純惡作劇。

Youtuber小烏就「Reddit論壇回魂事件」介紹男事主在女友死後的靈異經歷。 （Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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美國著名論壇「Reddit」於2014年曾有一則名為「我死去的女友一直在Facebook給我發訊息。有截圖！我不知道該怎麼辦」的靈異帖子，一度引起網民熱議。樓主「Nathan」稱，拍拖5年的女友「Emily」在2012年8月7日車禍離世後，翌年突然用生前facebook帳戶向他連續發出好幾個「Hello」，令他一度以為被惡作劇。

Nathan最初以為是女友母親「Susan」在整蠱自己，惟對方矢口否認。後來Nathan發現其中訊息內容，像是「星期天我們去爬山」等，都是二人從前聊天紀錄中截取。這種騷擾持續至2014年，演變成Emily會在facebook標籤自己在Nathan的獨照上，讓人不禁毛骨悚然。

著名論壇「Reddit」於2014年曾有一則名為「我死去的女友一直在Facebook給我發信息。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

惟Nathan不捨刪掉收藏無數女友照片的帳戶，便求助facebook管理員翻查對方聊天時的登錄地點。結果發現登錄地點竟是自己的家以及女友生前住所。更甚是，Nathan突然收到女友發來一張在他房外偷拍的照片說：「冰冷！」然後便再沒有在Reddit論壇更新近況。

小烏指，有不少網民曾試圖以Nathan從前發出的生活照找出其住處位置，但都無功而回。而翻查資料發現，2012年8月7日的一宗澳洲車禍新聞中並沒有叫Emily的死者，反而有一名叫Nathan的死者。

【本文已獲YouTube頻道「腦洞烏托邦」授權刊登。】