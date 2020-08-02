廣州男打呵欠　胸口劇痛出血2公升險死　醫生解謎：高瘦男高危

打呵欠是人們疲勞和大腦缺氧時的反射動作，但廣州1名23歲男子日前竟因打呵欠引致自發性氣胸（俗稱爆肺），出血2公升，幾乎是他身體的總血量六成，幸好經過緊急手術後化險為夷。不過，醫生提醒，身形高瘦的男子容易出現自發性氣胸，劇烈運動、搬運重物等活動應免則免。

廣州23歲男子上月底上班時打呵欠，其後胸口痛入院，經檢查後判斷為自發性氣胸，醫生做手術時發現他右側胸腔有大量凝固血塊和血液。（網上圖片）

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據報事主小李在上月23日夜班工作時，感到睡意打呵欠，不久就胸口劇痛和呼吸困難，遂到廣州市第一人民醫院檢查，初步判斷為氣胸。醫生打算為小李進行關式引流排氣，惟手術時發現出血，針筒抽出鮮紅的不凝血，推斷屬自發性血氣胸，必須做手術止血和切除右上肺大泡。

醫生解釋，當肺內壓力突然升高，或導致肺泡破裂，氣體經過裂孔進入胸腔，造成自發性氣胸，俗稱「爆肺」。（MiikkaLuotio/unsplash）

手術期間，醫生在右側胸腔發現大量凝固血塊和鮮紅色血液，料出血量達2公升。小李胸部小血管撕裂，右上肺肺泡破裂，醫生立即止血及切除肺泡，途中血色素和心率一度急降，所幸手術成功，保住了性命。胸外科醫生徐協表示，小李體重只有42公斤，總血量大約3.4公升，今次失血2公升已超過其體內一半，隨時引發失血性休克、猝死等，幸好及時搶救。

呼吸與危重症醫學科副主任醫師李曉岩指出，肺部結構就如1個大氣球，由1條細血管相連右胸膜，遇上肺內壓力突然升高的話，就可能引致肺泡破裂，裂孔令氣體可以進入胸腔，導致自發性氣胸；自發性條胸又引起肺部壓縮的時候，黏連帶的小動脈或會破裂出血。

她提醒，自發性氣胸常見於身形高瘦的男子，他們先天發育異常，肺泡壁較薄弱，一用力過度便容易破裂形成氣胸，情況多在劇烈運動、搬重物、劇烈咳嗽和閉氣後出現。

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