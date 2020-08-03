廣東7歲女童拒認偷玩具　母即場報警：給自己女兒一個教訓

廣東省佛山市南海區一名7歲女童上周一（7月27日）在商場偷玩具，面對母親和店員的質問，她始終不肯招認，甚至委屈地大哭起來；其母為了給女兒一個教訓，決定報警，經警員勸導後，女童終坦承犯錯。網上對此意見兩極，有人認為母親報警傷害了孩子自尊心，但也有人覺得這才是正確的教育方式。

該名王姓的母親表示，當日與女兒去逛商場，曾在一間玩具店內逗留，女兒看到五花八門的玩具後非常喜歡，竟偷偷在未有付款的情況下拿着6個玩具準備離開，她發現後便立即上前制止，可惜女兒矢口否認，還大叫「我沒有偷玩具」，並委屈地哭了起來，她無奈之下只好報警求助。

不好意思向媽媽開口要錢

警員抵達現場，女童仍不斷在大哭，遂上前安慰，逐漸地女童停止了哭泣，警員趁機向其進行教育，講述過往案例，強調有些人之所以走上違法犯罪之途，都是因為小時候養成「小偷小摸」的壞習慣。經過約一個小時的勸導，女童終於坦承犯錯，鼓起勇氣向店員和母親道歉，坦言因為看到小玩具很漂亮，但也知道家裡條件不好，不好意思向媽媽開口要錢，一時沒忍住就偷拿了幾個，承諾以後不會再犯；事後王女士按玩具的原價賠償給店方。

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不少網友認為母親的做法傷害了孩子自尊心，「居然有人覺得媽媽做得對？我是她女兒一定恨死她」、「女孩才7歲，很多事都還不懂。當媽的直接報警難免不給孩子留下心理陰影」、「個人覺得這麼小的孩子其實沒有偷的概念，家長這樣做有點小題大作了，可能小孩會一輩子機記住自己曾經是一個『小偷』」。

不過，也有意見認為報警才是正確的教育方式，「挺好的，這樣讓孩子知道偷竊的後果」、「不報警不來警察不對小女孩進行教育，小姑娘不會明白自己的偷竊行為有多嚴重」、「『小時偷針，長大偷金』，勿以惡小而為之，從小糾正孩子的行差踏錯，培養他們正確的觀念與行為，教育從來無小事」。