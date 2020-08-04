無牌電單車少年猛撞　台警新紮師兄腦死　盡捐器官遺愛10家庭

台灣新北市21歲男警員楊庭豪周日（8月2日）凌晨駕駛電單車執勤期間，遭一名無牌駕駛電單車的17歲張姓少年撞倒，導致頭部重創當場昏迷，送院急救後最終判斷為腦死亡，家屬忍痛同意捐出其器官，院方將於周二（8月4日）下午進行器官摘除手術，讓楊庭豪遺愛人間。

楊庭豪當日凌晨與同事分別駕駛電單車前往支援處理一宗集體打鬥，沿途開啟警笛及警示燈，行經樹林區大安路及俊英街口，突遭張姓少年從旁撞上，一度失去生命跡象，隨即被送往亞東醫院搶救，呈重度昏迷，院方將他送進深切治療部。

一名深切治療部主任形容楊庭豪腦部「已經像豆腐掉到地上，碎了。這樣連救回來當植物人的機會都沒有！」院方表示，醫護人員一直努力搶救楊庭豪，惟他的腦幹功能一直未有反應，經過24小時搶救，證實為腦死亡，在家人同意下，會把其器官、角膜等捐助10個受惠家庭。

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親屬表示，楊庭豪是家中獨子，個性獨立、孝順且充滿正義感，成為警察幫助他人向來是其志願，工作表現備受警局長官與同事肯定。

警政署長陳家欽周一（8月3日）上午前往醫院慰問家屬，表達關心與不捨，楊母哭道：「兒子很認真做事，可是卻被撞，真的很冤枉。」涉事的張姓少年同日在母親的陪同下，前往深切治療部向楊庭豪的父母磕頭下跪道歉，兩母子一直說「楊媽媽，對不起」，場面令人心酸。

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張母受訪時透露來自湖北武漢，20年前嫁到台灣後與前夫育有一子，在兒子10歲時離婚，自此獨力撫養兒子，為了生計經營檳榔攤，每月扣除房租、水電費只剩約2萬新台幣（約5300港元）；由於家中經濟狀況不佳，兒子從高一開始就在超市半工讀，翌年更決定休學轉而到大賣場廚房內擔任助理，每月薪金約1.5萬新台幣（約3960港元），大部分是用來幫補家計。

張母稱，兒子事發當日上午11點半就開始上班，直到晚上近11點才下班，之後到新莊拜訪友人，至午夜時分才駕車回家，由於當時視線昏暗，加上行車線顯示為綠燈，以致在沒有察覺下撞倒楊庭豪。她謂，驚聞兒子闖禍導致楊庭豪受重傷後深受打擊，徹夜難眠。