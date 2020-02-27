台灣連環車禍私家車被夾　母慘死一對年幼子女輕傷

台灣台中市烏日交流道周二（25日）上午發生連環車禍，一名35歲李姓女子駕私家車送兩名子女去幼稚園上學，後方一輛旅遊巴疑來不及剎車直接撞上，導致私家車被撞前夾在旅遊巴與前方一部大貨車之間，車體嚴重變形；李女最終重傷不治，其4歲兒子及2歲女兒則僅受輕傷。

李女當日經中彰快速道路從彰化往台中，準備在烏日交流道北上的出口離開時，後方的旅遊巴疑剎車不及撞上釀成意外；李女的私家車被夾至嚴重變形，她與兩名子女均被困車內。

救援人員趕到發現李女的頭、胸及腹部受重創，右小腿嚴重撕裂，其後送院證實不治；車上兩名小孩則僅受輕傷，男童右小腿骨折，女童臉部擦傷。有救援人員表示，由於李女安排兩名子女乘坐安全座椅，因此逃過一劫，「這位媽媽在送院時，低聲的說『孩子沒事，放心』。對她的盡責，給予我們的敬意！」

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駕駛旅遊巴的32歲鄭姓男司機稱，當時切換車道正在看倒後鏡，因此未有注意到前方有車輛停下，雖然馬上剎車，但仍然撞上。警方表示，鄭男的酒精測試數值為零，將以業務過失致死罪起訴他。

另外當地傳媒報道，根據李女前方大貨車所提供行車紀錄器拍下的畫面，顯示李女的車子被後方的旅遊巴高速撞上，旅遊巴似未有剎車。