葵涌菜檔後巷亂棄蔬果垃圾　店員拉低口罩　區議員：發財不立品

新冠肺炎疫情第3波持續肆虐，「口罩令」亦加辣，擴展至室內外所有公眾地方，不過仍有市民無視規例。有葵青區議員指出，區內有部分蔬果檔的店員不但沒有戴好口罩便擺賣，更隨處亂棄垃圾，令後巷滿布蔬菜、蛋殼或包裝物料，除了大大加重清潔工的負擔，更令街坊擔心會增加鼠患及病毒散播風險。

葵青區議員劉貴梅指，區內有缺德商戶將蔬菜、蛋殼或包裝物料等垃圾亂棄於後巷，大大加重清潔工的負擔，更令街坊擔心會增加鼠患及病毒散播風險。（劉貴梅fb）

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葵青大白田東選區區議員劉貴梅日前於facebook專頁發文，指出區內石蔭路往梨木道後巷是衛生黑點，有缺德店舖包括蔬果店及餐廳，將蔬果、雞蛋殼、發泡膠及卡板等垃圾隨意棄置，而她親自巡視時更發現有垃圾被丟棄於馬路旁邊。而疑為亂棄垃圾的商戶，不少職員也被拍到將口罩拉下工作的相片，令人擔心有「播毒」的風險。

劉接受《香港01》訪問時指出，亂棄垃圾的問題自她上任前已存在，已接獲多名街坊投訴，批評相關店舖的缺德行為嚴重影響環境衛生，增加鼠患及病毒散播風險。而她到場巡視時，亦曾發現涉事後巷有大廈的外露煤氣喉管曾被卡板撞毀，幸好並無安全風險。另外，她又指有街坊拍下多張老鼠爬上樓的相片，表示鼠患受垃圾問題影響變得嚴重。

劉指出，疑為亂棄垃圾的商戶，不少職員也被拍到將口罩拉下工作的相片，令人擔心有「播毒」的風險。（劉貴梅fb）

她表示，曾就相關問題向食環署反映，處方一般會派員清理垃圾，但她認為清潔工近日工作量已非常大，垃圾正常應由商戶自行負責。另外，她指受法例所限，亂棄垃圾的行為須由食環署人員親自目睹才可票控，故即使街坊或她有商戶隨處掉垃圾的證據亦難以追究。

劉貴梅表示，已於區議會跟進相關問題，該區的民政專員亦曾到場視察，目前問題未解決，惟會研究改善方法。

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