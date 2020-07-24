清潔工消毒疫廈做到中暑入院　大埔區議員：有啲工友人工唔夠一萬

新冠肺炎疫情下，部分打工仔獲安排在家工作，減低受感染機會，然而社會上卻有一群清潔工因疫情變得更加忙碌，並要在前線協助消毒。大埔區議員連桷璋昨於facebook指，得知有清潔工因忙於消毒確診者居住的大廈而「全日無停手無食過飯直到收工」，更有人因而中暑入院，呼籲街坊可為收入微薄的他們送上物資作為支持，同時做好防疫措施，不要在電梯口掉口罩，以免增加工友的負擔。

新冠肺炎疫情下，多區均需安排額外消毒清潔工作，令清潔工工作量大增。圖為示意圖。（資料圖片）

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大埔廣福及寶湖選區區議員連桷璋昨於facebook專頁發文，指近日街坊對疫情均感緊張，不時向他查詢居住大廈或附近的衛生情況，坦言收到求助後往往只能擔當轉達的角色，通知食環署、領展或管理公司，「落手做嘅係一班前線工友、保安」，待工友完成工作後，亦只能拍照紀錄。

他指出，一眾工友工作繁多，或未能事事也合乎街坊心意，不過就他所知，工友們面對工作非常「畀心機」，故希望大家將功勞歸予辛苦付出的工友，「讚返屋企樓下幫大家每日清垃圾嘅工友、每日幫大家做清潔嘅工友、每日佢驚都要照上嚟幫大家處理問題嘅保安、幾厭惡嘅工程都會繼續做嘅叔叔」。

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連又指，近日疫情嚴峻，清潔工負擔更重，部分人甚至於工作期間中暑入院，亦有工友「全日無停手無食過飯直到收工」。他又舉出自己曾參與滅蚊工作的經驗，直指曾穿上全套保護衣使用噴蚊油機，「噴咗兩下已經成身濕晒」，可想而知做足全日的工友有多辛勞，然而他卻指工友一般薪金微薄，部分月薪更不足1萬元。

他呼籲街坊可將防疫物資拿到垃圾站或休息室，親手轉交至工友們，同時送上關心，又提醒居民做好個人防疫措施，「大家出入洗手，個口罩唔好就咁掉喺𨋢口，唔係淨係為你自己，唔做足，其實有一班人要承受之後嘅風險」。

不少街坊均留言感謝曾於疫情中出力的每位工友，「真心多謝佢哋做咗咁多，前線清潔工最辛苦」、「比人剝削得最勁又係佢哋，佢哋付出嘅勞力比好多人都多， 仲要少人做到，理應獲得更好待遇」、「好humble嘅議員，謝謝你和清潔嘅工友，辛苦晒大家」。

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