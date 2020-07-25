清潔工冒染疫風險消毒屋邨　被投訴無洗鐵閘底門隙　區議員籲體諒

新冠肺炎疫情第三波仍然嚴峻，多區均有居民確診，其住所及曾到過的地方也需消毒，令一眾清潔工近日忙過不停。有區議員團隊近日發文，指看到清潔工每日在烈日下穿着全套保護衣工作，然而仍不斷接到公屋屋邨街坊反映，投訴居所的衛生情況不佳，有人甚至不滿清潔工沒有洗其鐵閘下的門隙。對此團隊呼籲街坊「多一分體諒，多一分感謝」，又指部分住戶的投訴是本末倒置，應該被投訴的反而是高空擲物，或令大廈衛生變差的缺德住戶。

新冠肺炎疫情下，多區均需安排額外消毒清潔工作，令清潔工工作量大增。圖為示意圖。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

觀塘區油麗選區區議員王偉麟團隊昨於facebook專頁發文指，第三波疫情爆發後，不少街坊反映居住的大廈衛生欠佳，認為管理公司安排清潔的次數不夠。團隊於帖文指，整條油麗邨的清潔工其實只有60多人，需負責共14座、每座40至47層的日常清潔，「就算清潔部全體工人不休息，全部同一日同一更上班，都難以短時間清潔所有樓層」。

團隊亦指，成員日前看到清潔工友冒生命危險清理簷篷上因高空擲物而積下的垃圾，亦有工友在35度高溫下，穿着不透風的防護衣清洗大廈及倒垃圾，但仍有街坊埋怨工友清洗樓層時沒有清洗其門外的地面，甚至是鐵閘底的門隙。

觀塘區油麗選區區議員王偉麟團隊指，有住戶埋怨工友清洗樓層時沒有清洗其門外的地面，甚至是鐵閘底的門隙。（示意圖，資料圖片）

收到種種投訴及埋怨，團隊成員直言責任不在清潔工，而是破壞居住環境衛生的缺德街坊，「那些不自律、不自重、沒有公德心的人吐痰掉垃圾，你們不罵，卻責怪善後的人不夠爽手？」。

團隊表示，明白街坊對環境衛生有要求，「但要行於所當行，止於所不可不止」，認為管理公司表現或許未達滿分，但亦「未至於要將其批鬥至體無完膚」，更「絕不能因小事而抹殺背後工友們的努力」。他們呼籲街坊對清潔工多點體諒及感謝，「他們只賺取最微薄的薪水，卻冒着最大的風險守在屋邨衛生的前線。清潔工人也是人，他們都怕受到感染，但他們沒有退縮」。

帖文刊出後獲不少街坊讚好，也有街坊留言感謝清潔工友，「多些關愛基層工人，自己也要注意環境整潔，每一個人多行一步，社會就會變得更好」；亦有人同意解決衛生問題的根本方法是要住戶自律，「只要每門每戶都肯清潔一點，唔做自私精就已經好好了」。

同場加映：7種清潔劑成分有效殺病毒

+ 3 + 2

同場加映：冠狀病毒殘留時間

+ 6 + 5 + 4