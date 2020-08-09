生活百科｜蝸居納米樓細單位要增加空間感　識揀顏色同燈光幫到手

文：裝修佬 想為家居增添空間感，其實都可以從單位顏色入手。

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首先可以從油漆方面著手，針對蝸居應盡量選擇較淺色的油漆，例如純白色、珍珠白色或是有格調一點的淺灰白色。以上做法都可以造到反射光線的效果，從而增強空間感。

至於地板方面，現時有不少戶主都使用木紋磚，大家亦可選擇偏向橡木色，即是淺啡色。當橡木色配搭白色或灰白色牆身時，整體感覺就會偏向與北歐射風格相近，而空間感亦會因色調而比原有的增加不少，這就是色調上最基本的運用。

最後就是光線問題，通常舊有裝修都會喜歡用黃光燈，但如果是偏向淺白的牆身及偏向淺啡色的地板，就會建議使用白光燈就會比較好。黃光燈的好處是它的穿透性很強，它不需要很明亮都可以照射到很遠的地方，但白光燈給人的感覺是更精神和光猛，整個空間的感覺亦會比較清新。因為蝸居內未必有很多窗戶可以採到自然光，所以使用白光燈，其實都是另一個透過光線去改善空間感覺的方法之一。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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