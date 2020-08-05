港媽網購88元Gucci碎花唇膏疑被騙欲報警　網民：用下腦都知假

新冠肺炎疫情嚴重，不少人減少外出，改於網上購物，不過有人卻不慎墮入騙案。有港媽於討論區發文，指於網購平台以每支88元的價錢購入原價為305元的Gucci唇膏，以為執到寶之際，回家才發現買了假貨，問網民應報警還是向海關舉報。帖文其後被截圖轉載至其他群組引起熱議，不少網民狠批港媽「貪字得個貧」，直言正常人也應明白便宜莫貪的道理。

有港媽於討論區發文，指於網購平台以每支88元的價錢購入原價為305元的Gucci唇膏，回家才發現中伏，帖文引來熱議，並遭轉載至多個網上群組。（網上圖片）

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該名疑被騙的港媽於親子王國討論區發文，稱早前於網上交易平台購買了兩支Gucci Rouge à Lèvres Voile碎花唇膏，每支售價為88元，沒料交收後才發現唇膏「膏體好奇怪，完全唔直」，對比專櫃的貨品後亦發現顏色有出入，後來更發現包裝盒上的英文字串錯，「Scarlet變咗做Scarilet」，方知道買了假貨。

港媽遂拍下唇膏的照片與賣家對質，要求對方退款，雙方糾纏一輪，賣家只願退回沒有刮花的一支。她於是在交易平台舉報賣家，又發文問網民應報警還是海關，表示：「雖然話$88唔貴，但唔想佢繼續呃人。」

她又指，明白網購平台不時有人賣假貨，但付款前已再三問賣家及要求拍照證明，「問賣家佢話100% 真貨，vip積分換嘅，同埋我都買過百幾蚊支Gucci唇膏，專門店同免稅店都有，唔係永遠$300支」。

Gucci的官方網站顯示，涉事的Gucci Rouge à Lèvres Voile唇膏售價為305元。（官網圖片）

帖文其後被網民截圖，轉載至多個網上群組及討論區，不少網民質疑官網原價305元的名牌唇膏沒理由以88元低價出售，認為港媽被騙全因貪平，「用腦諗下都覺得有問題，$88買支Gucci唇膏？開架貨都未必夠錢買到」，亦有人諷刺港媽，「好似係人都想3嚿水買隻撈一樣，唔係冇，不過一定假囉」、「報警啦，淘寶18蚊買到啦」。

網民mean爆留言：

面對網民一面倒批評，港媽於原帖堅持己見，現時市道差，「幾十蚊支名牌唇膏，我都見唔少」，指最初相信賣家是職員或VIP會員能低價買入唇膏，又強調發文目的是希望集思廣益，想辦法阻止騙徒繼續騙人，「我見啲人係鬧我居多，明明唔啱嘅唔係我喎，唔通你覺得係受害者問題，而唔係呃人嗰個有問題」。

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