日本珍珠奶茶熱潮減退？疫情下出現珍奶店結業潮　珍珠進口量大減

新冠肺炎疫情下飲食業大受打擊，就連日本的珍奶茶熱潮亦都像泡沫一般爆破。有當地商家協會就表示，表參道一帶的珍奶店的確有減少，但分不到是熱潮減退還是肺炎影響。根據日本財務省的貿易統計，近月從台灣進口的珍珠（粉圓）就大減，即使近月因為天氣變熱而回升還是比去年同期有明顯跌幅。

日本珍珠奶茶熱潮在疫情下有減退的跡象。（Jason Leung/Unsplash）

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原產自台灣的珍奶在日本大行其道，不少年輕人都願意排隊好幾小時購買，吸引力非常強勁。雖然如此，在新冠肺炎影響下，日本國民都減少出街，留家抗疫，令珍奶店的經營大受打擊。

雖然原宿竹下通的商店協會認為，商店的數字沒有變化，問題只是街上的人流變少，但原宿表參道的商店協會卻說表參道一帶的珍奶店的確少了，惟不知道這是因為肺炎的問題、熱潮已經過去、還是店舖實在太多。原宿表參道商店協會坦言覺得珍奶熱潮有一點點下降，但可能在夏季有新產品推出的時候就能扭轉局面。

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根據日本財務省貿易統計數字，日本從台灣進口珍珠（粉圓）由2018年初的只有150噸慢慢上升至2019年3月的超過500噸，同年8月升至高峰的2600噸。但數字踏入冬季就開始急跌，並於今年2月下跌至不足500噸，3月及4月的入口量雖然回升至561及806噸，但仍比去年4月的1157噸減少三成。

東京商工調查資訊部部長原田三寬表示，由於很多經濟珍奶店的人都只屬副業，趁勢結業對本業的影響不大。亦有美食作家指出，珍奶店入場門檻低，因此熱潮減退的時候，結業速度也可以很快。

（綜合）

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