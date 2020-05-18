滴妹珍奶賣太貴？網民以芝芝芒芒分析　一個原因令人心服口服

台灣網紅滴妹的手搖飲料店「再睡五分鐘」最近開幕，由於價位偏高，而在網路上引起廣泛爭論，也因此激發網友討論現今手搖飲價格直逼便當的問題。Dcard上有一位資深飲料店員工，理性分析一杯動輒70、80元（台幣、下同）的飲料究竟值不值得、哪些客群願意買單。

滴妹珍奶廿蚊杯在台灣算貴嗎？網民以芝芝芒芒分析（點圖放大▼▼▼）

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底下也有許多網友留言表示認同：「滴妹賣的飲料如果真的好喝的話我覺得這個價錢合理欸」、「我覺得看大家喝飲料的習慣吧，要是沒什麼錢又每天都要喝飲料，那就乖乖買便宜的就好了」、「再睡5分鍾價錢偏高，但是沒有奶精茶，所以我覺得好像也沒那麼貴這件事，這種價位不是跟迷客夏差不多嗎？」、「近年飲料真的比便當貴了，不過價格真的反映在用料」。

滴妹爆紅全因夠普通？網民讚「鄰家女孩」感十足：觸手可及的女神（點圖放大▼▼▼）

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也有網友承認，「我就是一個吃80元便當配40元紅茶latte的人，當一個飲料超過了60元 就算裡面放了金箔我也會嫌貴。」更有人直言滴妹飲料店受到批評的原因，「簡單來說好了，一部分是真的覺得價錢不符，一部分是討厭滴妹」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】