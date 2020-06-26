台網紅挑戰放手喝珍奶　自嘲G Cup突變大平台　一張相吸七萬心心

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日本盛行「手放しタピオカ（放手喝珍奶）」，不少大胸女孩紛紛嘗試，直接將珍珠奶茶（波霸奶茶）放在胸前，成為另類吸睛畫面。台灣人氣網紅球球不僅挑戰成功多次，近來還和直播主哈梓喵（Haz）合作，呈現「雙人花式」版本的放手喝珍奶，超兇畫面一PO網，立刻讓上萬名網友暴動留言、紛紛狂喊太犯規啦！

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球球外型甜美，同時擁有性感身材，不久前還被票選為「台男性幻想YouTuber」冠軍，近來跟上「放手喝珍奶」風潮，日前不止一次成功挑戰「真奶放珍奶」，超兇畫面辣翻不少網友。

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事隔數日，球球曾曬出與哈梓喵的合照，兩人正面對著彼此，胸部互相靠近，輕鬆讓兩杯珍珠奶茶，穩穩地擺放在雙方胸上，她也在文中形容：「給你滿滿的，大，平，台！」此外，由於兩人同樣穿著緊身剪裁的上衣，頓時讓豐滿上圍形狀清楚現形，大方展現傲人好身材。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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