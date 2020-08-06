非常媽挖地道助愛兒逃獄　晝伏夜出　3米深10米長直通監牢

烏克蘭一名51歲母親為協助被判終生監禁的兒子逃獄，竟然在監獄外挖地道打算直通牢房，她只在晚上挖掘，用了3個星期的時間竟挖出了一條深約3米、10米長的地道，但剛挖到監獄外牆終於被捕。

警方表示，該名「非常媽媽」堅持兒子沒有犯案，曾多次上訴，然而法院仍維持終生監禁的判決，於是萌生在監獄外挖地道協助兒子逃走的念頭；事前她在札波羅結市（Zaporizhia）租下一間屋，以及準備好鐵鏟及鋤頭等工具，同時為免被附近居民發現突然多了一名外地人，她只會於夜晚行動，日間躲在屋內休息。

一到晚上，「非常媽媽」就駕駛電動滑板車前往監獄外，行事時盡量避免發出聲響，並利用鐵鏟及鋤頭挖地道，挖出的泥土則運到附近一個廢棄車庫內。一名監獄守衛稱：「她有一部手推車，由一塊木板加上四個滾輪組成，所以能獨自清除挖出來的泥土。」

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3星期獨力挖出3噸泥土

3個星期過去，她一共挖了近3噸泥土，而地道的長度亦剛好能直達監獄外牆；警方窺準時機即場將她拘捕，原來警方早已洞悉其劫獄計劃，此時，非常媽媽只好不斷求情。

案件曝光，當地居民均非常驚訝，「她的準備工作做得很充足，且在沒有機器幫助下，仍能用3個星期時間挖了這麼多泥土，或許她的父親是一名礦工吧！你要知道，徒手向下掘3米深其實是很困難的」；一名在地道附近的商店老闆表示，對該名非常媽媽可謂全無印象。