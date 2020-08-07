做醫護殯儀易撞鬼？台網民熱議最靈異行業　比猛鬼醫院更恐怖是…

農曆七月將至，有台灣網友問起從事與死亡較為相關的醫療業和殯葬業的人，誰比較會遇到鬼，文章發出後也引來許多網友討論，不過卻也引出「服務業」的從業人員說，「服務業遇鬼的機率才是最高的」。

一名網民在「靈異公社」社團發問，「醫療業和殯葬業哪個遇到靈異事件的機率必較高」。貼文一出有網友說相比之下殯葬業其實不太會遇到，「我殯葬業都沒遇過」、「像我哥是做殯葬業的，他做了十年也沒遇到啥奇怪的事」、「除非對往生者不敬，不然他們都知道是在幫助他們」。

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反而「醫院」才是被網友認為是遇鬼機率較高的地方，「醫院比較陰，畢竟生老病死都在那裡」、「醫院就複雜多了，意外、兇殺各種還來不及知道自己發生了什麼事的人不停的徘徊在四周，要發生靈異的事情肯定高過殯葬業」、「我覺得是醫院，在醫院我人會不舒服，在殯儀館之類的就還好」、「在醫院跟殯葬待過，醫院比較容易遇到」。

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不過此文卻也引發網友歪樓說活人比鬼更可怕，「感覺人比鬼還可怕，人會耍心機，背後陷害人」、「遇到奧客奧家屬的機率才更高吧」，其中不少從事服務業的人紛紛認同說，「服務業遇到的奧客都比鬼還可怕」、「服務業的妖魔鬼怪客人很多，比鬼可怕，貼符都沒用」、「跟你說絕對是客服人員，天天都像再過鬼門開」，讓其他人笑說，「看了留言，服務業的津貼應該要高一點」。

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