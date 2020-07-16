台通靈級命理師神預言：當天不要出門！台婦安守家中下場卻超悲慘

台灣命理老師周映君有30幾年資歷，近期上電視節目，分享一位印象深刻的客人的故事。她當時替60幾歲的女客人算命，注意到對方可能將會遇到嚴重的劫數，便看了看日子，提醒「這一天妳不要出門」，沒想到日後再遇到這位客人的丈夫，竟得知她的下場竟然是…

劫數難逃！被警告當天不要出門 台婦乖乖待在家結束竟是…（點圖放大▼▼▼）

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周映君透露，當時婦人帶著丈夫、兒子一起來算命，原本只是想知道兒子的婚姻運勢，但也許聽著聽著覺得老師說得準，便請她也幫忙看一下自己的運勢。誰料，周映君看了運勢之後，發現婦人今年「天沖地剋」，可能會遇到嚴重的劫數，但又覺得客人只是順道問問，如果直接告訴對方運勢不好、要怎麼改運，可能會被當成是在騙人，便只提醒婦人冬至前後要小心一點，當天最好不要出門，也建議這段時間到廟裡去拜拜。

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誰料，冬至過後10幾天，這位婦人的丈夫又來到店裡，聽到周映君問「你太太呢」，當場就流下兩行眼淚。原來，婦人當天雖然沒出門，但在家煮了湯圓，正在吃的時候剛好聽到外面有人叫她，一不留神竟被湯圓噎到，沒了呼吸倒在地上，被人發現的時候已經臉發黑，後來雖然還是送到醫院，但已來不及救回一命。

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周映君坦言，聽到這件事，自己心裡也有點難過，懊惱當初不該想這麼多，如果直接幫婦人渡劫，是不是就能避免發生這樣的憾事。但她後來還是決定放自己一馬，「人家說未先註生先註死，有時候人要怎麼樣都固定的」，她雖然懂命理，但畢竟也是人、不是神仙，能不能救人一命仍很難說。

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